Madagascar: FMBB - Trois compétitions internationales en 2019

Confirmée. La date et le lieu de l'assemblée générale ordinaire ont été fixés pour les 7 et 8 décembre au palais des sports à Mahamasina. Les représentants des vingt ligues existantes sont attendus dans la capitale durant ces deux jours.

Le premier jour sera dédié à un atelier de formation des dirigeants et à l'adoption des amendements et la modification du règlement unifié des compétitions. La deuxième journée sera pour sa part consacrée à l'AGO, notamment la présentation des rapports d'activités des ligues régionales, suivie de la présentation des rapports d'activités et financiers de la fédération.

Ce sera aussi l'occasion pour la FMBB et les ligues de valider le programme d'activités de la prochaine saison. La fédération aura trois compétitions internationales au programme cette année outre les activités classiques. En premier lieu, la Grande île envisage d'abriter, du 20 au 28 juillet, l'Afrobasket U16G.

Puis la première sortie en vue sera la participation aux Xèmes Jeux des Iles de l'océan Indien à l'île Maurice en août. Et la deuxième sortie de la saison sera la phase finale de l'Afrobasket 3×3 en novembre, dont le pays d'accueil reste encore à confirmer.

Quant aux compétitions locales, les championnats nationaux de catégories différentes, celui 3×3, la Coupe du président, le School Tournament et le Critérium U12 figurent toujours dans le calendrier. Cette AGO sera également marquée par le recensement des nouveaux clubs et sections, les licenciés, les arbitres et entraineurs.