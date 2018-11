Maroc: Habib El Malki - La stabilité, pierre angulaire du développement

Le président de la Chambre des représentants reçoit une délégation de journalistes angolais

Les réformes et les grands chantiers entrepris par le Maroc ont été au centre d'une rencontre, mercredi à Rabat, du président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, avec une délégation de représentants des plus importants médias publics et privés de l'Angola.

Après avoir exposé les grandes réformes que connaît le Royaume depuis l'adoption de la Constitution de 2011, ainsi que les différents chantiers lancés dans les domaines économique et de l'infrastructure, notamment le premier Train à grande vitesse d'Afrique, il a souligné que le Maroc est un pays ouvert économiquement et évoluant à un rythme soutenu.

Selon un communiqué de la Chambre des représentants, Habib El Malki s'est penché également sur la politique du Royaume en matière de migration, mettant en exergue les mesures concrètes prises par le Maroc, sur la base de considérations humanitaires et solidaires, pour régler la situation des migrants.

Il a fourni, en outre, des explications sur les efforts déployés par le Royaume en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme et l'appui à la paix et à la stabilité dans différentes régions du monde.

Le président de la Chambre des représentants a souligné que "la stabilité constitue une pierre angulaire pour le développement", appelant à se focaliser sur les problèmes réels dont souffre le continent africain et sur l'orientation vers un avenir servant les intérêts de ses peuples.

Il a, par ailleurs, souligné que le Maroc et l'Angola entretiennent de profondes relations historiques, caractérisées par l'amitié, le respect et la solidarité, rappelant le soutien apporté par le Royaume au peuple angolais dans sa lutte contre le colonialisme. Les relations bilatérales entre les deux pays connaissent une nouvelle dynamique depuis la rencontre de S.M le Roi Mohammed VI et du président angolais João Lourenço en 2017, en marge du sommet afro-européen.

Concernant l'intégrité territoriale du Royaume, Habib El Malki a affirmé que le Sahara marocain est une question existentielle pour le peuple marocain et que le Royaume a présenté le plan d'autonomie comme solution réaliste et crédible pour résoudre ce conflit artificiel.

Il a, aussi, rappelé le discours Royal à l'occasion du 43ème anniversaire de la Marche verte, qui appelle à entamer un dialogue bilatéral avec l'Algérie pour surmonter les divergences entre les deux pays et faire avancer l'intégration maghrébine.

Habib El Malki a souligné que le Maroc, sous la conduite de S.M le Roi, a adopté une orientation stratégique visant à renforcer la coopération Sud-Sud, en particulier avec les pays du continent africain, rappelant dans ce sens les différentes conventions signées avec les pays du continent et les projets lancés par le Souverain à l'occasion de ses visites dans ces pays.

Il a affirmé, dans ce sens, que le retour du Maroc à l'Union africaine consolide les liens qui unissent le Royaume et le reste du continent africain, affirmant, par ailleurs, la volonté de la Chambre des représentants de renforcer sa coopération avec l'Assemblée nationale de l'Angola, conclut le communiqué.