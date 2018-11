Congo-Kinshasa: Economiste Agrégé - Jonathan Mombo fait la recension critique du système éducatif congolais

"La dégradation du système éducatif congolais: Causes, conséquences et remèdes". Tel est l'intitulé du thème développé, par Jonathan Mombo Khonde à travers une conférence-débat, qu'il a animée dernièrement.

Organisée au Foyer Universitaire Saint Paul, situé à Lemba Righini, la Conférence est d'une grande portée scientifique dans la mesure où, devant les étudiants et quelques responsables éducatifs, l'interlocuteur a insisté sur la rénovation efficace du système éducatif par l'amélioration et l'adaptation des programmes d'enseignements aux standards internationaux et suivant les avancées scientifiques et technologiques. Ceci, pour que la jeunesse, future cadre de demain soit préparée à devenir cette élite intellectuelle avec une tête bien faite et pourvue des connaissances et des valeurs irréprochables.

Mais, au-delà de toute considération, ce Jeune Economiste Agrégé a tout d'abord circonscrit une problématique sévère de la déliquescence du système éducatif congolais malade. A l'en croire, l'avenir d'un pays se projette à l'image de son système éducatif, image observée, par la présence des individus formés et façonnés par une culture saine. Et de renchérir:" Avec la montée en puissance de la mondialisation, le développement des nations passe par le développement de l'être humain". Et pourtant, c'est l'inverse qui s'observe en règle d'or en République Démocratique du Congo, dans ce sens que lorsqu'on veut tuer une nation, il faut commencer par dérégler ou dégrader son système éducatif, a déploré Jonathan Mombo.

Devant un auditoire très disposé à l'écouter avec une attention particulière et soutenue, le Conférencier regrette le fait qu'en République Démocratique du Congo, l'absence d'une politique de planification de l'éducation, se traduit par l'insuffisance des infrastructures scolaires adéquates, la prolifération des institutions d'enseignement à tous les niveaux, à travers le pays, la démotivation du personnel enseignant par un revenu dérisoire. Plus loin, il note également que la baisse du niveau et de la qualité de l'enseignement dans le pays réside au premier plan, par l'effondrement du financement public à l'éducation depuis les années 1985. D'où, l'appui direct des ménages (parents) a pris de l'ampleur et a contribué à la dépréciation du secteur de l'enseignement au Congo jusqu'à ce jour.

Un chapelet de bonnes intentions

A la suite de ce qui précède, le gouvernement congolais estimait, il y a quelques années, atteindre l'allocation de 20% de son budget au profit de l'éducation nationale d'ici 2018 et de maintenir ce niveau jusqu'en 2025. Fort malheureusement, tout cela n'était que de bonnes intentions car, les parents continuent à supporter les charges dues à la prime des enseignants, les frais de construction et certains frais de fonctionnement pour financer les institutions d'enseignement tant publiques que privées.

De ces observations ci-haut énumérées, l'incidence se révèle négative sur la population congolaise et même, un danger pour l'avenir du pays par l'inadéquation de l'enseignement par rapport à la réalité du marché d'emploi, la carence d'une élite performante innovatrice pro-Congo. Contre toute attente, Jonathan Mombo recommande au gouvernement de rénover efficacement son système éducatif par l'amélioration et l'adaptation des programmes d'enseignements aux standards internationaux. L'amélioration des conditions sociales des enseignants et professeurs. A l'image de certains pays en développement, l'octroie sans complaisance des bourses d'études à l'étranger aux plus méritants. Ce qui permettra l'importation des connaissances et compétences acquises à l'extérieur pour atteindre la transformation structurelle tant souhaitée.