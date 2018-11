Afrique Centrale: FOPHAC - Les personnes handicapées plaident pour le respect de leurs droits

Allumés le mardi 27 novembre, les lampions de la 1ère conférence internationale des personnes vivant avec handicap se sont éteints, mercredi 28 novembre 2018, dans la salle de conférence de la Monusco/Utexafrica à Kinshasa/Ngaliema.

Cette conférence a été organisée par le Forum des défenseurs et organisations des personnes handicapées en Afrique centrale (FOPHAC) en vue de réfléchir sur comment redorer/améliorer les conditions de vie des personnes handicapées de l'Afrique centrale et des pays des Grands Lacs. Elles sont venues des 10 pays de l'Afrique centrale pour ourdir des dispositions permettant de mener des lobbyings auprès des Gouvernements en vue du respect des textes qui promeuvent les droits des personnes handicapées. En effet, ces assises ont été organisées en collaboration avec le Gouvernement de la RDC, à travers le Ministère des Affaires Sociales et des Droits Humains avec l'appui technique et financier de l'ONG NED, Word Movement for Democracy, ODR, du Bureau conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme, de la Commission nationale des Droits de l'Homme et de la Fédération nationale des Associations des personnes vivant avec handicap. Thème développé à ces travaux : "Personnes handicapées et personnes valides en Afrique Centrale : mêmes chances, mêmes Droits, mêmes opportunités". C'est dire que les personnes handicapées se lancent dans la lutte contre les stéréotypes et toutes sortes des préjugés ainsi que les discriminations à leur égard.

Le Directeur Exécutif du FOPHAC, Me Patrick Pindu a félicité ses pairs pour avoir participer à ces assises qui ont réuni les personnes handicapées de l'Afrique centrale afin de chercher les voies et moyens pour leurs implications dans la promotion et protection de leurs droits qui sont, manifestement, bafoués.

Or, il existe d'autres personnes handicapées très intelligentes que les valides. D'où, il a été très capitale pour cette catégorie de personnes de peaufiner des stratégies plausibles afin de se hisser dans des postes de prise des décisions dans leurs pays respectifs. Sous les auspices des ministères des Affaires sociales et des droits humains ainsi que leurs partenaires techniques et financiers, les personnes handicapées de l'Afrique centrale ont décidé de prendre conscience des freins auxquels elles sont confrontées. Et, ont résolu de travailler en synergie et en solidarité afin de consolider leur lutte.

Il convient de rappeler que les 10 pays de l'Afrique Centrale et des pays des Grands Lacs sont confrontés aux problèmes majeurs en matière de la protection et de promotion des droits des personnes handicapées. Notamment, un niveau élevé d'analphabétisme lié à la pauvreté et aux insuffisances des services sociaux d'éducation et de santé ainsi qu'au manque d'accessibilité physique à l'information, en général.

Recommandations

Aux décideurs de l'Afrique Centrale, le Directeur exécutif du FOPHAC recommande de s'engager résolument pour mettre en œuvre les résolutions et recommandations qui résulteront des travaux en atelier. Car, le FOPHAC refuse que les personnes vivant avec handicap continuent à être considérées comme des bannis de la République en Afrique Centrale et dans les pays des Grands Lacs. Voilà pourquoi, elles se sont réunies pour mener une noble lutte afin qu'elles deviennent des citoyens de la République en Afrique centrale et dans les pays des Grands Lacs.

Dans leurs recommandations, les personnes handicapées appellent, entre autres, à la ratification et application de la convention, protocole, à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples en leur faveur ; les Etats de l'Afrique centrale et les pays des Grands Lacs doivent réhabiliter les édifices publics conformément à la convention des Etats relative aux droits des personnes handicapées...

C'est quoi FOPHAC ?

Le Forum des Défenseurs et des Organisations des Personnes Handicapées en Afrique centrale (FOPHAC) est une organisation de défense, de promotion et de protection des Droits des personnes handicapées dans la sous région. Il a été créé le 19 juillet 2016 par le Forum Africain pour les personnes handicapées (FAPH) à Libreville par 10 organisations nationales de défense des droits des personnes handicapées de 10 pays de la sous région de l'Afrique Centrale, à savoir : Gabon, RDC, Cameroun, Guinée Equatoriale, Tchad, Burundi, Centre Afrique, Sao Tomé et Principe et le Rwanda.

Il a pour mission d'œuvrer à la promotion et la protection des droits fondamentaux de toutes les catégories des personnes handicapées de l'Afrique Centrale, partout où elles se trouvent, par la mobilisation des organisations des personnes handicapées et toutes les forces vives au niveau national et Sous régional, par le lobbying et la persuasion, en vue de la prise en compte dans les politiques, stratégies, plan d'action et programmes de tous les secteurs de la société, des besoins spécifiques des personnes handicapées.