Congo-Kinshasa: Finale V.Club-Raja - Le mouvement sportif congolais en réunion ce vendredi à la Fecofa

Le comité d'organisation de la finale retour opposant l'AS V.Club de la RDC au Raja Club Athlétic du Maroc dimanche au stade des Martyrs de la Pentecôte invite tous les dirigeants des clubs à une importante séance de travail ce vendredi 30 novembre, à 14 heures, au siège de la Fédération congolaise de football association (Fecofa). Vu l'importance de la matière qui sera traitée au cours de cette réunion, le comité compte sur la présence de tous les dirigeants sportifs.

Pour rappel, c'est depuis plus de trois semaines que la Fecofa a mis en place ce comité d'organisation de la finale retour pour non seulement pousser la formation congolaise au sacre, mais aussi, réussir l'organisation de ce grand événement, une finale d'une compétition interclubs de la Caf qui se jouera pour la première fois au stade des Martyrs de la Pentecôte, à 20h00, heure locale. Un match qui pourrait, visiblement, aller jusqu'à 23h, en cas de tirs au but, y compris la cérémonie de remise des médailles et trophée.

Le Comité d'organisation est dirigé par le président de la Fecofa, Constant Omari Selemani et secondé par l'ensemble de ses collaborateurs membres du comité exécutif de cet organe faîtier du football congolais. Ils ont joint également, dans ce comité d'organisation, un délégué de la Primature, deux délégués du Ministère des Sports et Loisirs, Secrétaire Général aux Sports et Loisirs, le Directeur Général de la Rtnc, le Directeur Général de l'ANR, le Général Kasongo, commissaire provincial de la Police Nationale Congolaise (PNC), un délégué du stade des Martyrs, un délégué de la DGRAD, un délégué de la Direction de communication de la FECOFA et un délégué de l'AS V.Club. La première réunion de ce comité ad hoc a eu lieu vendredi 9 novembre, en la Salle de conférence basée au siège de la Fecofa. Ce vendredi 30 novembre, ce sera une réunion élargie avec le mouvement sportif congolais.