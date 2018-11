Sénégal: Entreprenariat - La DER débloque 17 milliards FCFA

Selon un communiqué, la Délégation générale à l'Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) a tenule samedi 24 novembre 2018 sa deuxième cérémonie de remise de financements sous la présence du président de la République, Macky Sall. La cérémonie a été l'occasion de célébrer les entrepreneurs sénégalais du Numérique et de différents secteurs porteurs de l'économie sénégalaise que la DER/FJ cherche à structurer dans son action.

Cette manifestation a été précédée d'une journée de réflexion intitulée ThinkDER mettant en avant différents opérateurs économiques, institutionnels et représentants d'organismes internationaux qui ont échangé sur l'avenir du Sénégal comme start-up Nation, la place des femmes dans les initiatives créatrices de richesses et l'impact structurel de la consolidation des chaînes de valeur sur l'économie nationale.

Les conclusions de ces panels ont été présentées au président de la République pour la mise en place d'un écosystème favorable à l'essor de start-ups, à l'éclosion de champions nationaux et à une structuration des filières porteuses de l'économie sénégalaise.

Une cinquantaine de startups évoluant dans le digital ont vu leurs projets financés par la DER sur la base de l'enveloppe d'un milliard de Fcfa annoncée par le président de la République lors de la première édition du Forum du Numérique tenue en mars 2018.

Comprenant la portée du numérique de par sa transversalité et son potentiel de fournisseur de solutions pour les autres secteurs, ainsi que les opportunités de création d'emplois existantes, Macky Sall a pris la décision lors de cette cérémonie de tripler l'enveloppede la DER/FJ dédiée au secteur du Numérique, qui passe ainsi d'un à trois milliards Fcfa à compter de janvier 2019.

Le Dakar Incubator (l'Incubateur de Dakar) initié par la DER et dont les maquettes ont été présentées lors de la cérémonie, sera conçu comme un lieu de créativité et d'innovation offrant aux jeunes des espaces modernes de co-working, d'incubation, de formation et de centre d'affaires avec les grands opérateurs de l'écosystème du numérique et d'autres secteurs.

La deuxième cérémonie de remise de financements a aussi été l'occasion de présenter les résultats de la DER/FJ ainsi que la démarche entreprise pour structurer les filières porteuses de l'économie. Plus de 50.000 Sénégalais ont bénéficié à ce jour de financements et 45.000 comptes bancaires ouverts sur l'ensemble du territoire national. 515 sur les 557 communes du pays ont été touchées par ces financements pour un montant total de 17 milliards Fcfa répartis comme suit : autonomisation économique 10 milliards FCFA; financement de l'entreprise 3 milliards FCFA, et des investissements structurants de 4 milliards FCFA.

La cérémonie de remise de financements a été l'occasion d'échanges entre le président de la République Macky Sall et la jeunesse. Cet exercice d'une grande maitrise a été l'occasion de grandes annonces avec une invitation faite aux partenaires techniques financiers du Sénégal comme la Banque Africaine de Développement (BAD) et la Banque Mondiale de joindre l'effort de financement des entrepreneurs sénégalais. Le Président de la République a réitéré son ambition de favoriser l'inclusion économique et sociale de même que l'équité territoriale à travers des instruments comme la DER/FJ pour atteindre les objectifs du Plan Sénégal Emergent (PSE).