Mali: Lancement de la 4G de l'opérateur de téléphonie Sotelma-Malitel

Le ministre de l'Economie Numérique et de la Communication, Arouna Modibo TOURE, a procédé, ce mardi 27 novembre 2018 à Bamako, au lancement de la 4G de l'opérateur de téléphonie Sotelma Malitel. On y notait la présence de la Directrice de cabinet de la Primature, Mme Sidibé Zamilatou Cissé, de l'Ambassadeur du Maroc au Mali, Hassan Naciri, du président du Patronat Malien, Mamadou Sinsi Coulibaly, Directeur général de la Sotelma/Malitel, Abdel Aziz Beddini, et de plusieurs autres personnalités.

Après avoir félicité le patron de l'entreprise pour ce lancement qui va offrir plus de vivacité et de qualité de réseau internet aux clients, le ministre TOURE a souhaité une plus large couverture du territoire par le réseau et une meilleure qualité de service pour le bonheur des consommateurs.

Pour apporter les correctives nécessaires, il a rappelé que le gouvernement a décidé à travers son département d'introduire les notions de la couverture territoriale du pays et la qualité de service. « C'est la volonté du président de la République et de son Premier ministre de faire de la réduction de la fracture numérique une réalité au Mali », a-t-il dit.

Entre l'acquisition de la licence 4G de Malitel et le lancement du réseau, il s'est écoulé moins d'un mois. Selon Abdel Aziz Beddini, cette rapidité a été possible, grâce aux travaux préalablement initiés par son entreprise. «Le lancement de la 4G de Malitel émane d'une stratégie globale visant à améliorer nos prestations et à satisfaire les besoins de nos clients», a précisé le Directeur général de la Sotelma/Malitel.

En préparant le terrain pour le lancement de sa connexion 4G, l'objectif de Malitel était de proposer la meilleure qualité de service et d'élargir la 4G, non seulement au niveau de Bamako, mais également dans les autres régions. Le meilleur exemple en matière de 4G est celui de Malitel. Car, il repose sur des équipements raccordés en Fibre Optique d'où une qualité de transmission inégalée, fait savoir Abdel Aziz Beddini.

La cérémonie a été marquée aussi par la présentation des nombreuses offres clients de Sotelma/Malitel.