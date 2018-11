Madagascar: Les têtes couronnées des coupes et championnats de Madagascar

Baovola Augustin Andriamiharinosy est un véritable icône du football malgache.

Midi Madagasikara reviendra des années en arrière pour parler des performances des clubs malgaches depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours. Des archives édifiantes en fait et qui montrent que chaque région de Madagascar a connu ses heures de gloire.

Si le championnat est dominé par la CNaPS Sport qui vient de rajouter un septième titre cette année, la coupe a permis au Fortior Club de la Côte Ouest de sortir du lot avec cinq sacres au cours des années 1974 à 1977 suivi de très près par l'AS Adema devenue une grande spécialiste de l'épreuve en réalisant aussi quatre titres d'affilée de 2007 à 2010.

On ne peut pas parler des titres sans mentionner ceux qui ont marqué le football à Madagascar dont Baovola Augustin Andriamiharinosy qui a fait le bonheur de St-Michel avant de partir à La Réunion puis dans le championnat professionnel en France.

Kira Michel est un surdoué qui reste au service du football.

Moins chanceux, Kira Michel reste aussi un très grand footballeur qui est resté au pays avec un début chez l'AS Somasud avant de devenir le capitaine de l'AS Corps Enseignant.

On ne peut pas taire les performances du capitaine de l'AC Sotema de l'ère Seroussi notamment un Lanzizy et ses passes millimétrées qui faisaient le bonheur des frères Rabemananjara, Alban et Kiki.

Pour parler de la jeune génération, on citera le capitaine de la CNaPS et des « Barea » locaux, Ando Rakotondrazaka qui a réussi à revenir après une grave blessure qui l'a éloigné du terrain toute une saison. Les qualités de Ando ne se limitent pas sur le terrain mais également en dehors où il reste un modèle pour ses jeunes coéquipiers.

Le capitaine emblématique de l'AC Sotema, Lanzizy.

On peut évidement en citer d'autres avec les expatriés qui ont réussi chez les professionnels en Europe et en Algérie dont Faneva Ima Andriatsima, Bolida Nomenjanahary Lalaina, Ibrahim Amada, Zotsara Randriambololona auxquels on ajouterait les nouveaux « zanaka am-pielezana » Jérôme Mombris, Romain Métanire, Jérémy Morel, Gros Willian et Thomas Fontaine.

Ando Rakotondrazaka, un modèle pour la jeune génération.

Clément RABARY

Les champions de Madagascar

Voici la liste des champions de Madagascar depuis 1956.

1956 Ambatondrazaka Sport

1962 AS Fortior (Toamasina)

1963 AS Fortior (Toamasina)

1968 Fitarikandro (Fianarantsoa)

1969 US Fonctionnaires (Antananarivo)

1970 MMM Toamasina

1971 AS St-Michel (Antananarivo)

1972 Fortior Club de la Côte Ouest (Mahajanga)

1973 Antalaha (Antalaha)

1974 AS Corps Enseignement (Toliara)

1975 AS Corps Enseignement (Toliara)

1977 AS Corps Enseignement (Toliara)

1978 AS St-Michel (Antananarivo)

1979 Fortior Club de la Côte Ouest (Mahajanga)

1980 MMM Toamasina

1981 AS Somasud (Toliara)

1982 Dinamo Fima (Antananarivo)

1983 Dinamo Fima (Antananarivo)

1985 AC Sotema (Mahajanga)

1986 BTM (Antananarivo)

1987 Jos Nosy-Bé (Hell-Ville)

1988 COSFAP (Antananarivo)

1989 AC Sotema (Mahajanga)

1990 ASF Fianarantsoa

1991 AC Sotema (Mahajanga)

1992 AC Sotema (Mahajanga)

1993 BTM (Antananarivo)

1994 FC Rainizafy

1995 FC Fobar (Toliara)

1996 FC BFV (Antananarivo)

1997 DSA (Antananarivo)

1998 DSA (Antananarivo)

1999 AS Fortior (Toamasina)

2000 AS Fortior (Toamasina)

2001 SOE (Antananarivo)

2002 AS ADEMA (Antananarivo)

2003 Ecoredipharm (Tamatave)

2004 USJF/Ravinala (Antananarivo)

2005 USCA Foot (Antananarivo)

2006 AS ADEMA (Antananarivo)

2007 Ajesaia (Antananarivo)

2008 Académie Ny Antsika (Antsirabe)

2009 Ajesaia (Antananarivo)

2010 CNaPS Sport (Miarinarivo)

2011 Japan Actuel's FC (Antananarivo)

2012 AS ADEMA (Antananarivo)

2013 CNaPS Sport (Miarinarivo)

2014 CNaPS Sport (Miarinarivo)

2015 CNaPS Sport (Miarinarivo)

2016 CNaPS Sport (Miarinarivo)

2017 CNaPS Sport (Miarinarivo)

2018 CNaPS Sport (Miarinarivo)

Nombre de titres de champion de Madagascar

7 : CNaPS Sport (Miarinarivo)

4 : AS Fortior (Toamasina)

AC Sotema (Mahajanga)

3 : AS ADEMA (Antananarivo)

AS Corps Enseignement (Toliara)

2 : Ajesaia (Antananarivo)

FC BFV (Antananarivo)

Dinamo Fima (Antananarivo)

DSA (Antananarivo)

Fortior Club de la Côte Ouest (Mahajanga)

MMM Toamasina

AS St-Michel (Antananarivo)

1 : Académie Ny Antsika (Antsirabe)

Ambatondrazaka Sport

Antalaha (Antalaha)

BTM (Antananarivo)

COSFAP (Antananarivo)

Ecoredipharm (Tamatave)

ASF (Fianarantsoa)

Fitarikandro (Fianarantsoa)

FC Fobar (Toliara)

Japan Actuel's FC (Antananarivo)

Jos Nosy-Bé (Hell-Ville)

FC Rainizafy

AS Somasud (Toliara)

SOE (Antananarivo)

USCA Foot (Antananarivo)

US Fonctionnaires (Antananarivo)

USJF/Ravinala (Antananarivo)

Les détenteurs de coupe

Voici les clubs qui ont gagné la Coupe de Madagascar et la Super Coupe à partir de 1974 :

1974 Fortior Club de la Côte Ouest (Mahajanga)

1975 Fortior Club de la Côte Ouest (Mahajanga)

1976 Fortior Club de la Côte Ouest (Mahajanga)

1977 Fortior Club de la Côte Ouest (Mahajanga)

1978 AC Sotema (Mahajanga)

1979 AC Sotema (Mahajanga)

1980 AS St-Michel (Antananarivo)

1981 Dinamo Fima (Antananarivo)

1982 AC Sotema (Mahajanga)

1983 Dinamo Fima (Antananarivo)

1985 Fortior Club de la Côte Ouest (Mahajanga)

1986 HTMF (Mahajanga)

1987 BTM (Antananarivo)

1988 BFV (Mahajanga)

1989 BTM (Antananarivo)

1990 BFV (Mahajanga)

1991 BTM (Antananarivo)

1992 COSFAP (Antananarivo)

1993 AS Cimelta (Antananarivo)

1996 Club S (Namakia)

1998 FC Djivan (Farafangana) 2-0 Fortior Club de la Côte Ouest (Mahajanga)

1999 FC Djivan (Farafangana) 3-0 Akon'Ambatomena (Fianarantsoa)

2000 FC Djivan (Farafangana) 1-0 FC Jirama (Antsirabe)

2001 US Transfoot (Toamasina) 1-0 AS Fortior (Toamasina)

2002 AS Fortior (Toamasina) 3-0 US Transfoot (Toamasina)

2003 Léopards de Transfoot 1-0 SOE (Antananarivo)

2004 USJF/Ravinala (Antananarivo) 2-1 USCA Foot (Antananarivo)

2005 USCA Foot (Antananarivo) 2-1 USJF/Ravinala (Antananarivo)

2006 Ajesaia (Antananarivo) 1-0 USCA Foot (Antananarivo)

2007 AS ADEMA (Antananarivo) 1-0 USCA Foot (Antananarivo)

2008 AS ADEMA (Antananarivo) 1-0 Iarivo FC (Antananarivo)

2009 AS ADEMA (Antananarivo) 2-1 Tana FC Formation (Antananarivo)

2010 AS ADEMA (Antananarivo) 1-0 Japan Actuel's FC (Antananarivo)

2011 CNaPS Sport (Miarinarivo) 1-1 Tana FC Formation (Antananarivo) [5-4 pen]

2012 Terrible de la Côte Ouest 1-0 AS ADEMA (Antananarivo)

2013 AS St.-Michel (Antananarivo) 3-2 AS ADEMA (Antananarivo)

2014 AS St.-Michel (Antananarivo) 3-2 AS ADEMA (Antananarivo)

2015 CNaPS Sport (Miarinarivo) 2-0 AS ADEMA (Antananarivo)

2016 CNaPS Sport (Miarinarivo) 2-1 AS St.-Michel (Antananarivo)

2017 Fosa Juniors FC (Boeny) 2-1 COSFA (Antananarivo)

2018 Elgeco Plus 2-1 AS Adema

Nombre de titres

5 Fortior Club de la Côte Ouest (Mahajanga)

4 AS ADEMA (Antananarivo)

3 BTM (Antananarivo)

CNaPS Sport (Miarinarivo)

FC Djivan (Farafangana)

AS Saint-Michel

AS Sotema (Morovoay)

2 BFV (Mahajanga)

Dinamo Fima (Antananarivo)

1 Ajesaia (Antananarivo)

AS Cimelta (Antananarivo)

Club S (Namakia)

COSFAP (Antananarivo)

AS Fortior (Toamasina)

Fosa Juniors FC (Boeny)

HTMF (Mahajanga)

Léopards de Transfoot (Brickaville)

Terrible de la Côte Ouest (Boeny)

US Transfoot (Toamasina)

USCA Foot (Antananarivo)

USJF/Ravinala (Antananarivo)

Super Coupe de Madagascar

2002 AS ADEMA (Antananarivo) 1-0 AS Fortior (Toamasina)

2003 Ecoredipharm 2-0 Léopards de Transfoot

2006 AS ADEMA (Antananarivo) 1-0 Ajesaia (Antananarivo)

2007 Ajesaia (Antananarivo) 1-1 AS ADEMA (Antananarivo)

2008 AS ADEMA (Antananarivo) 4-2 Académie Ny Antsika

2009 Ajesaia (Antananarivo) 1-0 AS ADEMA (Antananarivo)