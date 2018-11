Cote d'Ivoire: Solidarité - L'Amicale Ahnouanzé, aux côtés des orphelines de Grand-Bassam

L'amicale est composée essentiellement de jeunes en provenance d'Abidjan. Elle existe depuis deux ans et s'illustre par des actions sociales en faveur notamment des orphelins et des démunis.

Les membres de l'amicale Ahnouanzé ont rendu visite, le 24 novembre, aux pensionnaires de l'Orphelinat national des filles de Grand Bassam. Un déplacement qui s'est effectué dans l'objectif de soutenir par des dons ces enfants qui ont perdu la prise en charge parentale. Denrées alimentaires, effets vestimentaires, cosmétiques, médicaments...l'amicale s'est déplacée avec une panoplie de vivres et non vivres pour le plus grand bonheur des pensionnaires. Kouamé Emile, le président ainsi que les membres de l'amicale qui l'accompagnaient, ont exprimé toute leur joie de se retrouver au sein de cet établissement.

« Il y a certes de l'émotion dans l'air, mais on retiendra surtout le plaisir de donner à ces êtres innocents auxquels le destin n'a pas encore souri », a déclaré le président de l'Amicale. Ce moment de solidarité s'est achevé par le partage d'un repas de famille en compagnie des enfants. L'amicale est composée essentiellement de jeunes en provenance d'Abidjan. Elle existe depuis deux ans et s'illustre par des actions sociales en faveur notamment des orphelins et des démunis.