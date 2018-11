Cote d'Ivoire: Coupes africaines des clubs (matchs aller) - Fortunes diverses pour les Ivoiriens

L'Asec mimosas, l'autre représentant ivoirien en Ligue des champions, a gagné (1-0) contre Mangasport du Gabon. Les Mimos auraient voulu l'emporter largement pour faciliter leur tâche au match retour mais ont manqué d'inspiration

Les matchs aller du tour préliminaire des coupes africaines se sont disputés mardi et mercredi derniers.

Deux victoires, une défaite et un match nul. Les clubs ivoiriens ont pris un départ moyen dans les compétitions africaines des clubs 2018-2019. Seuls le Stade d'Abidjan et l'Asec mimosas ont gagné. Rien n'est cependant encore joué pour la qualification. La phase retour prévue la semaine prochaine s'annonce indécise.

En Ligue des champions, Gagnoa et l'Asec ont connu des fortunes diverses. Le Sporting club de Gagnoa a mal négocié son déplacement en Algérie. Les hommes du président Yssouf Diabaté sont tombés au stade du 15 août de Bechar face à la Jeunesse sportive Saoura (0-2). Deux penalties (9e et 51e) accordés par l'arbitre tunisien Haitem Kossai ont ruiné les espoirs des vice-champions de Côte d'Ivoire. Pour se qualifier le 4 décembre prochain, au Stade Champroux de Marcory, Sery Dogbo et ses coéquipiers devront faire preuve d'efficacité.

L'Asec mimosas, l'autre représentant ivoirien en Ligue des champions, a gagné (1-0) contre Mangasport du Gabon. Les Mimos auraient voulu l'emporter largement pour faciliter leur tâche au match retour mais ont manqué d'inspiration. A Libreville, ce sera une autre paire de manches. Les champions de Côte d'Ivoire ont les moyens de contrarier le champion gabonais sur ses bases. Pourvu qu'Amani Yao opère des choix judicieux.

En coupe de la Confédération africaine de football, c'est le Stade d'Abidjan qui a réalisé la meilleure opération. Les Yéyé sont allés surprendre les Mauritaniens de Nouakchott Kings sur leurs propres bases (2-1), grâce à des réalisations de Mory Gbané (2e) et Kouamé Luc Tanoh (73e). Une performance inattendue pour les joueurs du coach Gnakala Yaci, qui évoluent cette saison en Ligue 2. Sur la pelouse synthétique Cheickh Boidiya de Nouatchott, Issouf Sangaré, le capitaine du Stade d'Abidjan, et ses coéquipiers ont joué sans complexe. Un succès que les Bleu et rouge devront confirmer, la semaine prochaine, pour aller au second tour.

La mission sera par contre très compliquée pour l'équipe du Fc San Pedro qui se déplacera en Gambie après avoir été contrainte au nul à Abidjan. Mardi dernier, au stade Champroux, les joueurs de Tarek Jani, tétanisés par l'enjeu, n'ont pas su déjouer le piège des Forces armées de Gambie. Les Ivoiriens ont joué en dessous de leur valeur. Oussou Konan, Gariba Mohamed, Nana Antwi devront bander leurs muscles à Banjul pour franchir le tour préliminaire et s'offrir une première participation à la compétition.