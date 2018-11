Cote d'Ivoire: Appui aux PME africaines - Investisseurs & Partenaires et la Société générale scellent un partenariat

Investisseurs & Partenaires (I&P) et Société Générale sont convaincus qu'un accompagnement efficace des Pme nécessite ouverture et partenariats entre différents acteurs de la finance C'est pourquoi ils unissent leur force pour accompagner les entrepreneurs africains.

Pour ces institutions, les petites et moyennes entreprises sont au cœur du processus de développement des économies africaines. L'essor démographique du continent exige une nouvelle génération d'entreprises aptes à fournir les biens et services dont les Africains ont besoin. Cet essor est également essentiel pour créer les 500 millions d'emplois requis pour absorber la croissance de la population active d'ici à 2050. Start-ups et PME représentent l'un des principaux viviers d'emplois et un vecteur essentiel pour assurer le développement durable et la stabilité politique sur le continent.

Des liens opérationnels et stratégiques forts ont été tissés depuis plus de quinze ans entre I&P et Société Générale, au niveau des fonds gérés par I&P comme des entreprises en portefeuille.

Société Générale a ainsi participé au premier tour de table du fonds I&P Afrique Entrepreneurs 2 (Ipae 2), lancé en décembre 2017. Cet outil ambitionne d'investir dans 30 à 40 Pme et startups en Afrique Subsaharienne dans les cinq années à venir. Société Générale soutient par ailleurs, à travers ses filières locales, quatre des fonds d'impact africains sponsorisés par I&P : Comoé Capital, Miarakap, Sinergi Burkina et Teranga Capital. La banque joue un rôle d'administrateur de ces fonds, et participe aux Comités d'Investissement et Comités ESG de plusieurs d'entre eux.