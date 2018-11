Afrique: CAN féminine 2018 - Joseph Ndoko - « Franchir le dernier obstacle, le Mali »

Le Mali et le Cameroun se retrouvent ce vendredi dans le cadre du match de la 3e place de la CAN féminine 2018. Malgré la déception de l'élimination au stade des demi-finales contre le Nigéria, le sélectionneur des Lionnes Indomptables et son groupe ont tourné la page de cette désillusion. Joseph Brian Ndoko et ses Lionnes Indomptables se tournent désormais sur un match important pour la qualification à la Coupe du Monde 2019.

« Nous étions venus au Ghana avec la ferme intention de jouer une troisième finale d'affilée et, cette fois, de la gagner. Hélas il nous a manqué un petit quelque chose et notre ambition ne s'est pas réalisée. Tout le monde dans l'équipe a eu beaucoup de mal à digérer l'échec contre le Nigeria. Le temps des pleurs est terminé. A défaut de trophée nous allons tout mettre en œuvre pour franchir le dernier obstacle, le Mali, dont dépendra notre présence ou non à la Coupe du monde, au mois de juin prochain en France, a confié Joseph Brian Ndoko dans des propos relayés par le site de la CAF. Il nous reste 90 minutes à souffrir, les Lionnes sur le terrain, mes adjoints, les remplaçantes et moi sur le banc. De lourdes minutes qui s'écouleront sans doute lentement. C'est ainsi. Vous savez quel est l'enjeu; il est le même pour notre adversaire. »

De son coté, Ajara Nchout Njoya, attaquante du Cameroun, pense que : « Le premier objectif, la finale et le titre, nous l'avons raté; le deuxième c'est d'être présentes à la Coupe du monde l'année prochaine. Croyez-moi, toute l'équipe va se livrer à fond, même au-delà de ses forces si nécessaire. J'ai pleuré après la séance des tirs au but avec les Nigérianes. J'ai ressenti comme une grande douleur. En dépit de cet échec, je continue de croire en nos qualités. Il y a parmi les Lionnes beaucoup de grandes joueuses, un groupe uni, volontaire. Contre le Mali, ce sera tous pour une et une pour tous. Je voudrais ajouter ceci: lorsque nous décidons de nous battre pour le pays, nous devons comprendre qu'il s'agit de sport et que tout peut arriver. Lorsque nous sommes attaquées et insultées pour avoir perdu un match, nous nous posons beaucoup de questions. Ce n'est pas le meilleur comportement. Les gens doivent comprendre que dans le sport, tout peut arriver.»