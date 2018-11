Togo: Oragroup récompensé à Londres

Les trois filiales du Groupe bancaire panafricain Oragroup au Burkina Faso, au Sénégal et au Togo ont remporté le prix de la 'Meilleure banque' à l'occasion de la cérémonie des Banker Awards, organisée le 29 novembre à Londres.

Le trophée récompense les banques, en Afrique et à travers le monde qui ont su articuler stratégie et bonnes performances financières tout en surmontant les obstacles réglementaires, concurrentiels et économiques.

En 10 ans, la trajectoire de croissance d'Oragroup a été exemplaire. Le réseau Orabank est passé d'une présence dans cinq pays de l'Afrique de l'Ouest et Centrale à une dimension panafricaine avec des filiales dans 12 pays répartis sur quatre zones monétaires. Le siège se trouve à Lomé.

A fin 2017, Oragroup affichait un total de bilan à 1 794 milliards de Fcfa (2,72 milliards d'euros), soit une croissance de 45 % depuis 2014. Au total, le Groupe affiche un produit net bancaire de 108 milliards (164 millions d'euros, + 33 %) et un résultat net en forte hausse de 45% sur un an et de 205 % depuis 2014 à 21,97 milliards (33 millions d'euros).

'En tant que pays d'origine du Groupe, le Togo est à l'avant-garde de tout ce que nous faisons chez Orabank. Nous continuerons à expérimenter nos solutions les plus innovantes, de la banque mobile aux produits sur mesure pour les PME, afin de rester un acteur de référence dans le paysage financier togolais', a déclaré Guy-Martial Awona, le directeur général d'Orabank Togo

Les Banker Awards sont organisés par le magazine The Banker, une publication du Financial Times.

La capitale togolaise accueille également le siège d'Ecobank, l'une des principales banque panafricaine.