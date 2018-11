Tunisie: Les Tunisiens et la fièvre du Black friday

Les offres promotionnelles n'épargnent aucun secteur, ces derniers jours, et la fièvre du «Black friday» s'est vraisemblablement emparée de tout le monde avec une large gamme d'offres commerciales.

Certains sites électroniques spécialisés dans la vente en ligne se frottent déjà les mains et espèrent, en cette fin d'année, accroître les gains en optant pour des soldes où tout le monde trouve son compte et qui frisent des fois 90% de rabais. On parle d'un iPhone 8 qui a été vendu tout dernièrement à 99 dinars seulement sur un site très connu et qui s'est spécialisé dans le e-commerce alors que son prix de vente réel dépassait les deux mille dinars, ce qui a fait exploser les compteurs de site en question.

De tels rabais sur les sites de shopping électroniques expliquent d'ailleurs la grande ruée, notamment des jeunes, sur les sites de vente en ligne, ceci est d'autant plus vrai que les soldes d'été et d'hiver en Tunisie ne séduisent plus et sont plutôt synonymes d'arnaque.

C'est d'ailleurs dans le but de sensibiliser le consommateur tunisien que l'Institut national de consommation relevant du ministère du Commerce a saisi cette occasion pour les mettre en garde et mieux les orienter. Il ne faut surtout pas s'emballer aveuglement pour le premier article affiché. Bien que certaines offres représentent une réelle opportunité pour les consommateurs, il faudrait toutefois se prémunir contre les escroqueries en prenant la peine de vérifier les conditions des offres commerciales (procédures de livraison, garantie... ), conseille l'INC.