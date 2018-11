Tunisie: Deux têtes d'affiche...

La 5e journée du championnat national de mini-foot ne comporte que les matches des deux poules A et B, car chacune d'elle compte 10 équipes contrairement aux deux autres poules C et D se composant chacune de 7 équipes.

En poule A, la rencontre phare opposera Al Mawani à Outik. Vaincues toutes les deux la dernière journée, chacune puisera certainement dans ses moyens pour se racheter. Et si Al Mawani est bien encouragé par ses nombreux supporters, Outik ne sera pas facile à battre (elle est intraitable en déplacement). Un autre match sera bien suivi dans cette poule, il mettra aux prises deux équipes classées en deuxième position, à savoir Read Olf grand vainqueur d'Al Mawani la semaine dernière et Yris. Les équipes de Tronja et de La Marsa partiront favorites face à leurs adversaires respectifs, L'Aouina et Métline, lanternes rouges de la poule. Enfin, la rencontre Al Mourouj-Mornag s'annone bien disputée et passionnante en raison du niveau rapproché des deux équipes.

Le choc

En poule B, le match choc opposera deux vainqueurs de la dernière journée en déplacement, à savoir le leader Béni Khiar au détenteur de la coupe de Tunisie et 3e de la poule Kéribis de Korba. Ainsi, la rencontre sera bien disputée et d'un niveau technique très élevé. Un autre match s'annonce passionnant. Il mettra aux prises Assomâa, 2e du classement à Siliana, 4e. Battue la dernière journée, elle possède tous les atouts pour se racheter même en déplacement. A suivre aussi la rencontre devant opposer deux équipes du milieu de tableau, en l'occurrence Dar Chaâbane et Hammamet. Enfin, espérons un bon retour en forme pour l'équipe de Tazarka. N'oublions pas que la ville de Tazarka est le fief du mini-foot.

Le programme

Samedi

Read Olf-Yris

Assomâa-Siliana

Dimanche

Al Mawani-Outik

Tronja-L'Aouina

Al Mourouj-Mornag

Métline-La Marsa

Maâmoura-Tazarka

Dar Chaâbane-Hammamet

Kéribis-Béni Khiar

Al Kerib-Haouaria

Coupe de Tunisie : tirage au sort

Demain à 10h00 aura lieu le tirage au sort du premier tour de la coupe au siège de la Fédération tunisienne de mini-foot. Un tour qui sera consacré aux équipes de la deuxième division qui sont au nombre de 50.

Championnat féminin

Le premier championnat féminin démarrera le 15 décembre prochain avec la participation de 11 équipes réparties en deux poules comme suit :

Poule A : Raoued, Al Mourouj, Radès, Bizerte, Dar Chaâbane et Siliana

Poule B : Tozeur, Métlaoui, Médenine, Al Hamma de Gabès et Regueb

Auteur : K.A.SALAH

Ajouté le : 30-11-2018