Tunisie: Bientôt la révision du code des hydrocarbures

«Les représentants de ce bureau d'étude effectueront une visite en Tunisie, la semaine prochaine, en vue de présenter les bonnes pratiques et d'analyser les défaillances et les ambiguïtés du code des hydrocarbures actuel», a ajouté le responsable, lors de la huitième édition de la journée tuniso-allemande de l'énergie, organisée, hier, à Tunis.

«La révision du code des hydrocarbures, qui s'inscrit dans le cadre des chantiers stratégiques menés par le département de l'énergie visant à assurer la sécurité énergétique vise à regagner la confiance des investisseurs et à faciliter les procédures administratives pour que ce texte soit plus flexible», a-t-il dit.

Et de souligner que parmi les autres chantiers menés par le département de l'énergie figure la diversification du mix énergétique à travers l'élévation du taux de pénétration des énergies renouvelables dans le mix électrique pour atteindre 30% en 2030, contre 3% actuellement, car la production de l'électricité est basée, aujourd'hui, à 97% sur le gaz naturel.

Au sujet du développement durable, il a évoqué que la Tunisie œuvre à réduire l'intensité énergétique de 3% par an durant la période 2016-2030. Deux leviers ont été mis en place pour assurer un changement d'échelle au niveau des investissements dans le domaine de la maîtrise de l'énergie. Il s'agit du fonds de transition énergétique et la loi relative à la production de l'électricité à partir des énergies renouvelables et les textes d'application.

Les projets de production d'électricité à partir des énergies renouvelables assujettis aux régimes des autorisations et des concessions ont démarré depuis l'année 2017 à travers la publication de 2 appels à projets, totalisant 264 MW et le lancement d'un appel d'offres de pré-qualification pour 500 MW solaire photovoltaïque et 500 MW éolien, a-t-il rappelé.

De son côté, l'ambassadeur adjoint de l'Allemegne à Tunis, Carsten Myer Wiefhausen a affirmé que l'examen des moyens et chemins pour réduire la consommation de l'électricité demeure une nécessité incontestable en Tunisie.

«Le partenariat tuniso-allemand de l'énergie peut contribuer activement à atteindre l'objectifs de 30% d'énergies renouvelables dans le mix énergétique d'ici 2030 ainsi que de réduire la consommation d'énergie de 30%», a-t-il avancé.

En fait, une transition énergétique réussie est une base nécessaire d'une société durable, ce qui implique une utilisation efficiente de l'énergie et une baisse de la consommation par le biais de la sensibilisation et de l'utilisation de technologies innovantes.

Les politiques de promotion de l'efficacité énergétique et les porteurs de la transition énergétique sont les principaux thèmes débattus lors de la huitième journée tuniso-allemande de l'énergie.