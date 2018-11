Tunisie: Des imprimantes économes et «intelligentes»

interview

Epson est en Tunisie depuis les années 90. Et je pense que les premières imprimantes à jet d'encre Epson lancées en Europe ont été simultanément lancées en Tunisie

. Pour nous, le marché tunisien s'étend sur plusieurs segments. Il y a la vidéo-projection, les imprimantes jet d'encre, les imprimantes-laser, les imprimantes grands formats, enfin plusieurs gammes ont été vendues et commercialisées en Tunisie. En ce qui concerne le SIB, il est plutôt destiné au grand public, donc, les gammes actuellement, exposées sont pour la plupart destinées aux particuliers et aux entreprises. Et puis, il faut dire qu'Epson a gagné en notoriété en Tunisie et je pense que les gens apprécient nos produits.

Quelle est la spécificité de la marque par rapport aux autres marques ?

Epson a développé sa propre technologie au sein de la même société avec une équipe d'ingénieurs. Nous ne développons que des produits dans lesquels nous avons pu acquérir et développer un savoir-faire. Il y a plus de trois ans, nous avons introduit de nouvelles gammes d'imprimantes qui s'appellent Eco Tank et qui sont présentées ici au SIB. La particularité de ces gammes, c'est qu'elles permettent à l'utilisateur de s'affranchir de toutes les cartouches qu'ils devaient utiliser dans les autres types d'imprimantes. Vous savez que lors de l'achat d'imprimantes à jet d'encre, il y a la contrainte d'utiliser des cartouches jetables qui sont, de surcroît, de faibles capacités.

Cela restreint le plaisir qu'on peut avoir à imprimer. Alors qu'Epson dispose d'imprimantes avec de gros réservoirs d'encre qu'on remplit avec une bouteille. Les bénéfices sont multiples. Principalement, on compte la simplicité et la grande capacité d'impression qui peut aller jusqu'à une dizaine de milliers de pages. Nous avons effectué une étude qui compare le coût des imprimantes Epson à celui des imprimantes à cartouches, le coût gagné est estimé à 400 euros, sur toute la durée de vie d'une imprimante. C'est conséquent pour l'utilisateur, outre le côté écologique. Cette année, nous avons présenté quelques nouveautés au salon, qui couvrent les segments des photos, des particuliers ou de la bureautique destinée aux petites entreprises. Il y a, également, des imprimantes avec wifi direct, outre la gamme multifonction qui regroupe les fonctions imprimante, fax, wifi. Nous avons également exposé un nouveau produit d'encre qui permet d'imprimer plus de 4.500 pages et qui coûte 7 euros.

Quels sont les produits les plus vendus en Tunisie ?

En Tunisie, nous avons trois produits phares. La 3110 qui est une imprimante entrée de gamme, à caractéristiques basiques. Il y a une autre imprimante multifonction qui regroupe un scanner, une imprimante, avec wifi. C'est essentiellement les produits les plus vendus sur le segment du particulier. Pour les entreprises, nous vendons plus des imprimantes monochromes dont la performance peut être comparée à une imprimante laser. Il y a, également, l'imprimante multifonction avec de grosses capacités de réservoirs. Dans le domaine de la photo, l'imprimante à six couleurs est le produit le plus vendu. Quant aux prix, ils varient de 120 à 950 euros, selon les caractéristiques de l'imprimante.