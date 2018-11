Tunisie: La Tunisie, une destination privilégiée

Ce séminaire sera animé par Fipa Paris, Gitas et des témoignages d'entreprises françaises basées en Tunisie avec la présence de l'adjoint du Maire de Toulouse, du consul de Tunisie à Toulouse et du président du Gitas.

La conférence sera axée essentiellement sur l'information des investisseurs sur la nouvelle loi d'investissements 2017 en termes de gouvernance, sur les nouvelles incitations et avantages pour l'investissement et les récentes évolutions du climat des affaires en Tunisie. Elle évoquera, également, l'importance du secteur des composants aéronautiques en Tunisie, des opportunités d'investissements, de la zone industrielle Mghira (réservée à l'industrie des composants aéronautiques) et du centre de formation dédié au secteur de l'aéronautique, le rôle du Gitas ainsi que de la compétitivité du site Tunisie avec des témoignages d'entreprises déjà implantées en Tunisie.

Les thèmes à débattre

Plusieurs ateliers seront organisés en marge de ce Salon et aborderont des thèmes d'actualité comme «L'aéronautique civile russe : nouveaux programmes et opportunités de coopération», «Mise en place de l'APQP dans l'aéronautique - les pièges à éviter et les conseils d'un organisme de formation spécialiste de l'industrie», «Investir à Dubaï : découvrez les opportunités avec Dubaï South Aviation District», «Stratégie achat des pièces détaillées d'Airbus», «Présentation d'Aerospace et défense PLM action group», «Nouvelles cales palabres pour application à haute température», «Les bénéfices de la technologie de fabrication additive certifiée dans le secteur aérospatial», «La Tunisie, destination privilégiée pour le secteur des composants aéronautiques», «Amélioration de la productivité en flexforming par recherche numérique des surfaces d'outils pour minimiser le retour élastique», «Prévoir les pannes d'équipement avant même qu'elles ne se produisent pour fournir des services de nouvelle génération!», «Politique achats liebherr aéroplace Toulouse», «Airsupply pour les PME : continuité numérique de la supply chain», «Traitements de surface : l'application de Reach dans une politique de réduction des coûts», «Présentation de la filière aéronautique et spatiale de la région Occitanie et des dispositifs d'accompagnements de l'agence».

Ce salon constitue une opportunité aussi bien pour les institutions tunisiennes concernées que pour les acteurs économiques afin d'échanger les points de vue avec les investisseurs potentiels dans le secteur de l'aéronautique et les inciter à venir investir dans notre pays en s'associant à des projets déjà opérationnels ou à créer leurs propres projets, ce qui permettra de faire travailler de nombreuses compétences diplômées de l'enseignement supérieur.