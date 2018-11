Tunisie: On se bouscule pour être sur la ligne de départ

Le village marathon constituera le grand événement de la manifestation, il se déroulera aujourd'hui vendredi 30 novembre et le samedi 1er décembre, au centre International des congrès de l'Utica. Les différentes manifestations programmées dans le cadre de cette édition sont comme suit :

Aujourd'hui (vendredi 30 novembre) : Village Marathon : une exposition avec des stands tenus par les différents partenaires dans le domaine sportif ;

Samedi 1er décembre : une conférence de presse en présence des athlètes d'élite, des représentants des fédérations tunisienne et internationales d'athlétisme, des partenaires et des journalistes.

Dimanche 2 décembre :

- 8h00 : départ des courses du marathon, du semi-marathon et de la course pour tous.

- 8h15 : départ de la course kids-marathon,

- 11h00 : cérémonie de remise des prix des compétitions.

Le Marathon Comar est une «session-test» où un délégué technique de la Fédération internationale d'athlétisme (Iaaf) suivra le déroulement, en vue de l'obtention du label Bronze en 2019. La course populaire ou «pour tous» connaît beaucoup d'engouement et on y va de ses ambitions et de ses promesses de réaliser une performance.

Cette course pour tous est d'ailleurs une contribution des organisateurs du Marathon international de Tunis-Carthage de la Comar pour promouvoir la course à pied. Les jeunes filles et garçons sont depuis longtemps férus de cette activité. Les uns pour soigner leur corps, pour «garder la ligne», et les autres par défi. Les longues distances, c'est en effet une gageure que les jeunes aiment tenir et nous en voyons régulièrement sur les routes, en train de suer et de fournir des efforts louables.

Mais dans cette masse se cachent des éléments qui pourraient représenter des choix à retenir pour les techniciens, car la course à pied est une des activités naturelles au sein de laquelle l'individu se comporte de manière spontanée. Donc qui fournit des éléments à prendre en considération en faveur d'une spécialisation future.

De très nombreux athlètes ont commencé tout petits et c'est à la suite de leur prise en charge qu'ils ont pu atteindre des objectifs sportifs de haut niveau.

La course des 21 kilomètres, est, elle, déjà un gros effort à fournir. Elle exige une préparation qui se respecte et qui exige une régularité dans l'effort. Ce «semi-marathon» est, en cette période de l'année qui précède les cross, affectionné par les spécialistes qui s'en servent pour étalonner leur préparation d'avant-saison.

Nous aurons donc ce dimanche des éléments capables de battre les records établis et nous pourrions sans doute compter sur des athlètes assez affûtés pour entraîner dans leur sillage le reste du peloton.

L'épreuve reine, le Marathon International de Tunis-Carthage de la Comar, sera une épreuve de spécialistes. La Fédération tunisienne d'athlétisme fournit des efforts pour relancer cette distance. Ce Marathon international de Tunis-Carthage de la Comar est une occasion pour essayer de dégager des éléments intéressants qui pourront prendre réellement la relève de ceux qui ont durant de très longues années imposé leur présence.

Un grand passage à vide a, en effet, privé l'athlétisme tunisien de ces spécialistes et le fait de tenir la cadence en organisant régulièrement un marathon, la multiplicité des épreuves de grand fond pourra jouer un rôle dans la découverte de nouveaux talents.

Signalons qu'un «village» a été mis en place pour des activités culturelles et artistiques qui comme d'habitude accompagnent l'organisation de la 33e édition du Marathon international de Tunis-Carthage de la Comar.