Tunisie: L'Afrique en point de mire

Le même communiqué rappelle que l'UVT fêtera, bientôt, ses 17 ans.

Aussi, aura-t-elle pour ambition de confirmer son statut d'université innovante de référence à l'échelle internationale. On souligne, à cet effet, que ce partenariat représente un levier très important dans la réalisation de cette vision.

Publics-cibles

Parmi les objectifs fixés par ce programme, l'UVT se propose de s'adresser, essentiellement, aux étudiants africains souhaitant bénéficier d'une formation complémentaire par rapport à l'offre de leur université locale (numérique, soft skills, entrepreneuriat,... ). De même, elle s'intéresse aux chercheurs d'emploi souhaitant bénéficier d'une formation complémentaire (Développement Android,... ). On pense, également, aux professionnels qui cherchent à se reconvertir dans des métiers et secteurs porteurs (tels que l'informatique, le marketing digital, le community management,... ).

L'autre public-cible concerne les enseignants et formateurs souhaitant se former aux TICE et à la pédagogie numérique.

Quant aux services qui seront offerts par l'UVT en Afrique, il s'agit de supports de cours statiques ou interactifs non scénarisés et autres types de ressources pédagogiques numériques sous divers formats (fichiers PDF, html, eBooks, etc.). Il est prévu, aussi, des cours scénarisés sur la plateforme Moodle de l'UVT accessibles sur Smartphone ou sur PC.

Divers modules seront disponibles (cours/parcours en ligne avec tutorat pour des groupes de 20 à 25 participants, contenus propres à l'UVT ou de ses partenaires, tutorat en ligne par l'UVT -- assuré par des enseignants universitaires, des formateurs et des experts professionnels sélectionnés par l'UVT -- ainsi que des certificats délivrés par l'UVT).

Dans une étape ultérieure, l'UVT pourrait attribuer des crédits ECTS sous conditions (convention entre l'UVT et l'université d'origine de l'apprenant, examen présentiel de l'UVT,... ). En outre, on n'exclut pas l'ouverture, en Afrique, des parcours en ligne diplômants de l'UVT (sous conditions préalables d'établissement de partenariats locaux dans le pays de l'apprenant : examens présentiels, co-tuteurs locaux, co-diplômation éventuelle,... ).