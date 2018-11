Tunisie: Une invincibilité à préserver

Rappelons que, lors du tournoi de Radès, l'équipe de Tunisie a dominé le Maroc, ce qui permet de capitaliser un ascendant psychologique sur cet adversaire qui compte sur la générosité de ses joueurs pour piéger notre sélection.

Pas de Mejri ni de H'didane

Mario Palma ne comptera pas, dans ce dernier tournoi des éliminatoires, sur Salah Mejri, retenu avec son club en NBA, ni sur H'didane, blessé. Deux absences de taille pour le jeu intérieur de l'équipe nationale qui peut alors compter sur d'autres solutions telles que Ben Romdhane, Lahiani, Selimène, Ghayaza, qui ont tous de bonnes qualités dans le jeu intérieur. L'ossature d'expérience est toujours là avec Abada, Mouhli, Chouya et Chennoufi qui vont constituer, avec les joueurs intérieurs qu'on a cités, un groupe homogène et qui a gagné en complémentarité. Le facteur physique va être déterminant dans ce tournoi avec un match chaque jour. Aujourd'hui, on jouera le Maroc pour enchaîner successivement avec l'Egypte (qui a besoin de points pour assurer tôt sa qualification) et, enfin, le Cameroun (un adversaire accrocheur qui s'illustre chaque fois qu'il nous joue!). Faute de pression de résultat, on peut attendre que l'équipe de Tunisie joue bien et maintienne sa solidité.

On attend également que de nouveaux joueurs ou des joueurs remplaçants prennent plus d'importance et de temps de jeu pour éviter de dépendre de deux ou trois joueurs cadres.

Pour ce tournoi d'Angola, une chance sera accordée à un jeune joueur, Dhif, et à un autre, Saâda. C'est une donnée importante si l'on veut bâtir une sélection d'avenir.

Le programme d'aujourd'hui

15h00 : Tunisie-Maroc

17h30 : Tchad-Egypte

20h00 : Cameroun-Angola

