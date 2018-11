Sénégal: Conférence africaine sur la prestation de services météorologiques destinés à l'aviation - L'OMM-Afrique prépare Genève 2019 à Saly-Portudal

Le Sénégal accueille du 28 au 30 novembre 2018 la Conférence africaine sur la prestation de services météorologiques destinés à l'aviation (Acma-2018). La rencontre organisée par l'Organisation de la météorologie mondiale (OMM), en collaboration avec l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et Madagascar (Asecna), et l'Organisation de l'aviation civile internationale (Oaci), qui se tient depuis avant-hier mercredi à Saly-Portudal réunit des délégations constituées de 116 spécialistes et experts de 47 pays du continent.

La Conférence africaine sur la prestation de services météorologiques destinés à l'aviation qui se tient à Saly-Portudal se veut un forum de discussions et d'échanges sur les expériences régionales et sous régionales en matière de production et de fourniture de services de météorologie aéronautique qui font partie des priorités de l'Afrique. C'est un cadre pour examiner aussi les questions émergentes telles que les impacts du changement climatique sur l'aviation, dans le cadre des défis liés au climat pour les membres de la RA I.

La rencontre est organisée en préparation du sommet de Genève prévu en 2019. Pas moins de neuf fabricants de matériels utilisés par la météo sont présents à travers des stands d'exposition. La compréhension commune des défis et opportunités, des priorités et des risques venant des mutations mondiales et régionales, en plus de ceux associés au plan de navigation de l'Organisation de l'aviation civile internationale (Oaci), sont entre autres attentes de la conférence. Les impacts du changement climatique sur l'aviation figurent parmi les questions à examiner.

Salomon Pierre Mbéla Mbéla, conseiller technique représentant du directeur général de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et Madagascar (Asecna) s'attend, à la fin de l'atelier, à arriver à construire une convergence des points de vue, une vision commune pour apporter des informations aéronautiques de qualité et d'une haute fiabilité aux usagers. Comme fournisseur de services, l'Asecna est attendue, selon lui, sur l'expérience emmagasinée par rapport à ses prestations pour le suivi et les améliorations à apporter.

Magaye Marame Ndao, le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim) présente l'Acma-2018 comme le prolongement de la dernière rencontre tenue à Praia, au Cap-Vert, recommandant à tous les pays africains de se réunir pour dégager une stratégie commune pour une meilleure optimisation de la fourniture des services météorologiques à la navigation aérienne. En effet, le Conseil régional I de l'OMM (Afrique), lors de sa seizième session tenue à Praia (Cap Vert), en 2015 qui avait recommandé d'approfondir la réflexion sur l'évolution de la prestation des Services météorologiques destinés à l'aviation, pour permettre de prendre les meilleures décisions.

A l'en croire, l'aviation et la météo sont intimement liées. Il n'a pas manqué de rappeler le besoin constant d'un avion au sol, de son décollage à son prochain atterrissage de la météorologie. Selon lui, l'amélioration des prestations part de la collecte des données jusqu'au traitement, avec un focus sur les données utiles à toutes les phases de vol de l'avion. Les spécificités des phénomènes météorologiques par pays sont à prendre en compte dans ce constat, d'où la nécessité de partager le capital expertise en place. Le conclave de trois jours qui prend fin ce vendredi réunit plus d'une centaine d'acteurs de l'aviation et des utilisateurs d'informations météorologiques aéronautiques.