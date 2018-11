Sénégal: Pour favoriser l'accès à une eau de bonne qualité - Des OSC mutualisent leurs efforts

Pour mieux faire un plaidoyer visant à améliorer la qualité de la fourniture de l'eau des organisations de la société civile qui s'activent dans le volet eau et l'assainissement ont décidé d'unir leur force. Elles ont été en conférence de presse hier, jeudi 29 novembre, pour entériner leur décision.

Les organisations de la société civile qui militent pour un accès à une eau de qualité, ont décidé de fédérer leurs activités pour mieux impacter les performances du secteur de l'eau et de l'assainissement. La plateforme des organisations de la société civile qui interviennent dans l'eau et l'assainissement du Sénégal (Poscea-s), cherche à renforcer les capacités des membres et des acteurs afin qu'ils puissent davantage contribuer et influer sur le dialogue politique des ressources et le partage d'informations et d'expériences entre les organisations de la société civile en vue d'une contribution de qualité à la gouvernance du secteur de l'eau et de l'assainissement.

Pour Fodé Kamara, de l'Ong Eaux Vives, la société civile a un rôle à jouer afin que les politiques publiques pour le secteur eaux et assainissement soient mises en œuvre de manière à atteindre l'Objectif de développement durable liée à l'eau (Odd 6). Mieux ajoute-t-il, «bien que le niveau d'accès à l'eau potable soit aujourd'hui globalement satisfaisant aussi bien en milieu rural qu'urbain avec respectivement 98% pour l'urbain en 2014 et 87% pour le rural en 2015, la qualité de service n'est pas toujours assurée. Dans les zones urbaines, la continuité du service n'est pas assurée en permanence».

«En milieu rural, la qualité de l'eau reste un défi», déplore-t-il. Il ajoute par ailleurs «qu'en 2015, 1.200.000 personnes étaient exposées à des teneurs en fluor et sel supérieures aux normes de l'Organisation mondiale de la santé (Oms)». Daouda Sanon de l'Ong Accra soutient qu'il est important de faire des propositions à l'Etat car la qualité de l'eau laisse à désirer dans plusieurs régions du pays. Ce qui importe de faire un plaidoyer pour que les populations impactées sachent que l'accès à une eau de qualité est un droit.