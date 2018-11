Sénégal: Pour renouer le dialogue entre pouvoir et opposition autour du processus électoral - Le Gradec lance le 1er «forum des partis politiques»

Le Groupe de recherche et d'appui conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance (Gradec) a procédé au lancement hier, jeudi 29 novembre, d'un projet dénommé «forum des partis politiques ». Initié en collaboration avec Osiwa et l'Union européenne, ce projet vise, selon les responsables du Gradec, à contribuer à la recherche de consensus pour une élection transparente et apaisée, en février 2019.

Le Groupe de recherche et d'appui conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance (Gradec) engage la course contre la montre. Alors que le désaccord autour des conditions d'organisation de la prochaine présidentielle semble être définitif entre responsables de la majorité et ceux de l'opposition à moins de trois mois de cette élection, les responsables du Gradec tentent de renouer le fil du dialogue entre protagonistes à travers un projet dénommé «Forum des partis politiques ». Lancé hier, jeudi 29 novembre, ce projet qui est organisé en collaboration avec Osiwa et l'UE, est marqué par une série de forums autour du processus électoral qui serviront de cadre d'échanges et de discussions entre acteurs politiques, acteurs de la société civile et institutions qui interviennent dans le processus électoral. Le premier forum consacré à la gestion des opérations électorales a été introduit par Abibe Fall, ancien directeur de la Daf, Expert en systèmes d'information et Raoul Niang Ndiaye, ancien chef de la division formation du ministère de l'Intérieur et Expert-consultant et a été au menu des discussions hier.

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement qui a enregistré la présence de représentants de la société civile, de la coalition majoritaire Benno Bokk Yaakaar et du Front socail et démocratique de résistance nationale qui regroupe plusieurs partis de l'opposition mais aussi des représentants de partis dits non alignés. Le Secrétaire du Gradec, Ababacar Fall, a indiqué à propos de l'objectif de cette rencontre qu'elle vise à contribuer à la recherche de consensus pour une élection transparente et apaisée. «A travers cette rencontre, le Gradec qui est fidèle à sa mission, cherche à instaurer un climat d'échange dans un cadre moins passionné en vue de créer le déclic qui permettra aux acteurs politiques de se parler», a-t-il souligné dans son introduction. Prenant la parole à son tour, Amsata Fall, représentant de la Cena, a abondé dans le même sens en faisant remarquer que le système électoral se construit et se fortifie toujours en se nourrissant des réflexions de tous les acteurs et des attentes du peuple. Sous ce rapport et insistant sur la nécessité de la poursuite du dialogue entre les acteurs, il déclarera qu'«il n'est pas encore trop tard, la cohésion a toujours prévalu au Sénégal». Abondant dans le même sens, le représentant de l'Organisation non gouvernementale, Osiwa, a déploré la persistance du désaccord entres acteurs sur les conditions d'organisation de la prochaine présidentielle, en citant notamment l'absence de consensus sur la personnalité devant organiser cette élection, sur le fichier électoral, sur la confection et la distribution des cartes d'électeur.

Venu représenter le ministre de l'Intérieur, Bernard Casimir Cissé, chargé de la communication de la Direction générale des élections, a salué de son coté l'invitation de la Dge à cette rencontre qui est un «espace de dialogue et d'échange pour tous les acteurs impliqués dans le processus électoral». Poursuivant son propos, il a ainsi exprimé l'ambition du ministère de l'Intérieur d'«organiser une élection libre et transparente» afin que le Sénégal continue d'émarger sur la liste des pays modèles en matière démocratique. Pour sa part, le doyen Mazide Ndiaye, président du Gradec, a invité les participants à mettre l'accent dans leurs interventions sur les propositions de solutions pour sortir le Sénégal de ce blocage. Pour y arriver, le président du Gradec a insisté particulièrement sur la nécessité pour chaque acteur de respecter les propositions de l'autre mais surtout de mettre de côté les préjugés.