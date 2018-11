Afrique: Joueur africain de l'année - Gana Guèye , Kalidou Koulibaly et Sadio Mané parmi les nominés

Dakar — Trois internationaux sénégalais, Idrissa Gana Guèye, Kalidou Koulibaly et Sadio Mané font partie de la liste des nominés par la Confédération africaine de football(CAF) pour le trophée de joueur africain de l'année, rapporte le site de l'instance africaine de football.

La CAF a dévoilé une liste de 34 joueurs et 15 joueuses nominés pour les deux récompenses phares de joueur Africain de l'année et de joueuse Africaine de l'année.

Les gagnants du titre de Joueur Africain de l'année et de joueuse Africaine de l'année seront déterminés par le vote du comité technique et de développement de la CAF, des experts médias, des légendes et entraîneurs des quart-finalistes de la Ligue des Champions de la CAF et de la Coupe de la Confédération de la CAF et des entraineurs et capitaines des équipes nationales des 54 fédérations membres.

Les autres catégories, à savoir jeune joueur de l'année, entraîneur de l'année, entraîneur équipe féminine de l'année, équipe nationale masculine de l'année et équipe nationale féminine de l'année, seront élues par le Comité technique et de développement de la CAF, les experts médias, légendes et entraîneurs des quart-finalistes de la Ligue des Champions de la CAF et de la Coupe de la Confédération de la CAF

Le gala de remise des prix, destiné à rendre hommage aux footballeurs et officiels qui se sont distingués au cours de l'année, se tiendra le mardi 8 janvier 2019 au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD).