Togo: Le PNP-Lacs renoue aussi avec la rue les 03 et 04 Décembre 2018 à Aného

Le 03 comme le 04 Décembre, il ne s'agira pas d'une manifestation de campagne politique mais plutôt d'une marche pacifique pour répondre fidèlement à l'appel de la C14 pour diverses revendications politiques.

En tout cas, c'est ce que promet le bureau fédéral du PNP dans les Lacs, qui continue par mobiliser les troupes. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, cette section Lacs du parti de Tikpi Salifou Atchadam dit inviter " tous les militants, sympathisants et toute la population des Lacs à une marche pacifique et publique prévue à Aného le lundi 03 et mardi 04 décembre 2018 à partir de 11H30 pour finir à 14H00".

Et comme itinéraire d'une telle manifestation, les organisateurs annonce l'Embouchure comme point de départ et Yessouvito comme point de chute après avoir parcouru les artères et certains quartiers tels Adjido-Yessouvito-Feu rouge Amadoté-Boulevard 13 Janvier- Carrefour Y.