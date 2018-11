Cote d'Ivoire: Violences contre les femmes et les enfants - Ly Ramata veut mener la lutte avec des journalistes

Du 25 novembre au 10 décembre 2018, le gouvernement prend l'engagement de donner un second souffle à la promotion des droits de la femme et de l'enfant, avec le soutien des professionnels des médias.

La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le Pr Ramata Ly-Bakayoko, pour célébrer les 16 jours d'activisme de la lutte contre les violences faites aux femmes, a organisé le mardi 27 novembre, un atelier de sensibilisation à l'attention des professionnels des médias pour que les journalistes cessent désormais de ne faire que dénoncer, mais en tant que des citoyens, d'être des activistes de la cause des femmes et des enfants qui souffrent simplement du fait de leurs spécificités.

Au siège de la Communauté Sant 'Egidio de Treichville, pour parler aux journalistes, en plus de ses proches collaborateurs spécialistes de cette thématique, les services du ministère ont choisi, comme l'un des quatre panélistes, Patricia Mireille Isimat, une femme anciennement juge des enfants et aujourd'hui conseillère du Médiateur de la République et membre de la Cndhci puis une journaliste Yeli Touré, Directrice de Publication du journal l'Expression, et qui s'intéresse à cette thématique.

Les deux dames ont rappelé les différentes législations en vigueur, les différentes conventions puis les traités signés et ratifiés et qui font désormais partie du corpus juridique national, pour protéger la femme et l'enfant contre les violences physiques, la prostitution, le travail précoce.

Cependant, elles se sont appesanties sur les violences psychologiques et émotionnelles, leurs conséquences et la gestion desdites conséquences. Qui mal maîtrisées, transforment parfois profondément les survivants, et en font des personnes mélancoliques si elles ne se détestent pas. Elles ont fait plusieurs plaidoyers. Isimat Patricia et Touré Yéli ont ouvert les yeux des journalistes sur les faits qui se passent au quotidien dans leur environnement immédiat.

Ainsi, à côté du travail des enfants dans les champs de cacao, une question qui a toute l'attention du gouvernement et de la Première dame Dominique Ouattara, les cas des enfants au travail dans nos villes, dans nos maisons, dans les ateliers, dans les usines, les marchés, chez des vulgarisateurs, mécaniciens, tailleurs ; les enfants qui font le commerce de la chair dans nos rues, qui sont survivants de pédophilie ou de trafics en tous genres sont-ils devenus légions.

Mais qui parfois souffrent de l'indifférence coupable de tous. Les deux panélistes ont prié les journalistes et les blogueurs à rejoindre les autorités du pays et les activistes dans ce combat qui doit être celui de chaque instant. Pour que les femmes et les enfants connaissent un peu de répit dans leurs souffrances.

Koffi Socrates, expert en lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants et membre du ministère de la Femme , de la Famille et de l'Enfant, a vivement recommandé aux journalistes, historien du présent, que leur devoir d'informer ne devrait pas les dispenser du respect des principes directeurs dans le traitement des violences basées sur le genre. Ils doivent respecter la confidentialité des faits, la sécurité des survivants et de leurs proches et se garder de discriminer les faits sur la base des liens ethniques, familiaux ou religieux.

L'expert, chef du service de communication dudit ministère, a donné les généralités sur les violences basées sur le genre (VBG), tout en insistant sur le fait que l'Enfant est cet être âgé de 0 à 18 ans. Mais qui n'exprime ici aucun consentement parce que juridiquement, il n'en a pas encore l'âge.

Koffi Socrates a ensuite défini les six types de VBG : le viol, les agressions sexuelles, les agressions physiques, le mariage forcé, le déni de ressources, d'opportunité ou de services, les maltraitances psychiques ou émotionnelles. L'absence de consentement fonde plusieurs délits et vont jusqu'à rendre nulles des unions matrimoniales contractées.

Niamké Bertin, psychologue et conseiller technique du ministre Ly Ramata a analysé les causes des principales violences faites aux femmes et aux enfants, en prenant chaque type des six violences. Puis il a professé que ni les traditions, ni les religions ne peuvent justifier le viol, l'excision, le meurtre des enfants, le mariage forcé.

Seules les ambitions de l'homme, sa soif de domination, de puissance, de pouvoir, sa peur de la femme, le poussent à la terroriser, pour mieux la maitriser et la contrôler. Il a donc demandé aux professionnels des médias de relire désormais les violences basées sur le genre à travers sa grille de lecture que ses travaux de recherche lui ont permis de rédiger.