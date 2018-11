Afrique: Coupe de la CAF - La « Remontada », le terme que tout Kinshasa a aux lèvres

La « Remontada », le terme que tout le monde a sur les lèvres à Kinshasa après Raja-AS Vita Club. Battu par le Raja en finale aller de la Coupe de la CAF (0-3), l'entraîneur de l'AS Vita Club promet de renverser les Verts à Kinshasa. Le coach des Dauphins noirs a déclaré lors de la conférence "CAF PRO" tenue mardi dernier au centre Maâmoura que ses joueurs comptent réaliser une remontada historique contre le Raja, dimanche prochain à Kinshasa.

Le mot espagnol « remontada » a pris tout son sens mercredi 8 mars 2017 après le match Barcelone-PSG. Depuis quelques jours, un mot d'espoir fait du bruit dans tous les recoins de Kinshasa: « La Remontada ». Un mot bien connu des amateurs de football et de plus en plus utilisé dans la capitale congolaise ces derniers jours. En l'espace d'une semaine, l'idée d'une possible « remontada » est devenue un véritable phénomène chez les supporters de l'AS Vita Club.

Les chances des Dauphins noirs de la capitale pour soulever le trophée en cette Coupe de la CAF 2018 s'amenuisent. Une situation inconfortable après le revers subi au bouillant stade Mohamed V. Une véritable leçon de football des Marocains, 3-0 à l'issue de cet acte 1. L'autre manche se jouera dans 72 heures pour tenter de renverser la vapeur, c'est-à-dire marquer quatre buts sans en encaisser ou bien encore faire trembler le filer à trois reprises sans que le club maghrébin marque un but, question d'espérer l'emporter aux tirs au but.

Ibenge l'a dit, il croit plus que jamais au sacre des vert et noir de Kinshasa, dimanche soir. «L'histoire nous enseigne que c'est possible, il faut y croire jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. Essayez de laver l'affront qu'on a subi», déclarait-il sur les ondes de Radio Okapi, en s'adressant à ses troupes.

L'AS V Club et le Raja se connaissent par cœur, pour avoir déjà été adversaires en poule de la Coupe de la CAF: 0-0 à Casa en mai, 2-0 au stade des Martyrs de Kinshasa en août.