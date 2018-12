Maroc: SAR le Prince Moulay Rachid - Pour sa 17ème édition, le Festival international du Film de Marrakech "se veut encore plus ouvert sur les cinématographies du monde"

Marrakech — Pour sa dix-septième édition, le Festival international du Film de Marrakech, dont le coup d'envoi a été donné vendredi soir au Palais des Congrès de la Cité ocre, "se veut encore plus ouvert sur les cinématographies du monde et encore plus engagé sur la voie d'une cinéphilie éclairée", souligne Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, Président de la Fondation du Festival.

"Se retrouver après une année de pause consacrée à la réflexion et à la redéfinition de notre identité, nous le devons à la magie du cinéma", relève SAR le Prince Moulay Rachid, dans son traditionnel éditorial publié sur le site web du Festival pour présenter cette grand-messe cinématographique qui se tient du 30 novembre au 8 décembre, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Son Altesse Royale affirme qu'un magnifique jury présidé par le talentueux James Gray "nous mènera à la rencontre de films qui nous feront voyager à travers le monde, avec un regard particulier sur l'émergence d'un nouveau cinéma africain".

"C'est là notre vocation: rapprocher les cultures les unes des autres, alors que le monde se penche de plus en plus sur la problématique des migrations humaines", écrit SAR le Prince Moulay Rachid, notant que cette édition sera marquée par "la présence d'icônes du cinéma auxquelles nous rendons hommage, de conversations animées par des personnalités au talent légendaire, et par une programmation tout autant généreuse que recherchée".

"Martin Scorsese, Robert De Niro, Agnès Varda, Robin Wright, Guillermo Del Toro, Thierry Frémaux, Christian Mungiu, Yousry Nasrallah, Jilali Ferhati, entre autres, seront des nôtres et nous les saluons tous", fait savoir Son Altesse Royale, indiquant que cette nouvelle édition, au-delà des moments de cinéphilie privilégiée qu'elle offre, se distingue par la création d'une nouvelle plateforme destinée à accompagner et à soutenir la création pour les professionnels de la région Moyen Orient et Afrique: les Ateliers de l'Atlas.

"A tous, vivons ensemble cette grande expérience, dans la joie et le partage d'un Art si exceptionnel", conclut SAR le Prince Moulay Rachid.