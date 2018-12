Soudan: Al-Bashir promet d'achever la collecte des armes non réglementées

Nyala — Le président de la République, le maréchal Omar Al-Bashir a promis d'achever la collecte des armes et d'être uniquement aux mains des forces régulières.

Dans son allocution aux citoyens de Kass vendredi a l'occasion de la mise des diplômes de 27 000 participants au cours d'alphabétisation supervisés par le Service National et le gouverneur du Sud-Darfour a déclaré que son état fédéré devient dépourvu d'illettrisme en mettant en œuvre la première phase de la généralisation de l'Education Primaire et la seconde phase obligatoire de l'éducation de base , et celui qui ne la respecte pas sera jugé .

Al-Bashir a lancé un message aux mouvements armés les appelant à la délinquance de la paix en termes de 'celui qui rejette la paix en sera accablé'.

Bashir a dirigé la planification des villes pour les déplacés des camps avec tous les services, soulignant que la vision du logement dans les camps était inhumaine, indiquant que cela mettrait fin aux camps des déplacées.

Pour sa part, l'ingénieur Adam Al-Faki, gouverneur du Sud-Darfour, a déclaré que Kas vivait dans la sécurité, la stabilité et la coexistence pacifique, et qu'elle est la deuxième ville de l'État du Darfour-Sud et ses habitants attendent l'électricité, l'eau et des facultés universitaires, soulignant qu'ils vont continuer à restaurer le développement dans toutes les localités de l'État.