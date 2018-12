Soudan: Al-Bashir promet d'achever les projets de service dans les zones de retour

Bilail — Le Président Omar Al-Bashir s'est engagé à mettre en place davantage de projets de développement et de services dans tous les domaines du retour volontaire et à assurer la sécurité et la stabilité afin de permettre aux rapatriés une vie digne et de les pousser à accroître la production.

"Le déplacement, les subventions et la charité ne ressemblent pas la dignité du peuple Soudanais et du Darfour en particulier, car le Soudan a longtemps été un refuge pour tous les migrants passagers", a déclaré le président de la République dans son discours aux rapatriés à 'Sania-Sunta' à la localité de Bilail de l'état fédéré de Darfour-sud , Al-Bashir a loué la décision des citoyens de la région et leurs détermination de rentrer chez eux et de commencer le processus de production et de productivité par eux-mêmes.

Il a promis d'inclure les habitants de la région dans les institutions de sécurité afin de contribuer à la sécurité et à la stabilité dans leurs villages, la sécurité étant le centre du développement. Il a appelé les citoyens à œuvrer pour réformer le climat de sécurité et promouvoir les valeurs de solidarité sociale des citoyens.

Il convient de noter que plus de 3 000 familles de 21 villages ont regagné la région de 'Sania-Sunta' à la localité de Bilail, l'état fédéré de Darfour-sud.