Cote d'Ivoire: Hamed Bakayoko rend hommage à Abou Drahamane Sangaré

Décédé le samedi 3 novembre 2018, le Professeur Abou Drahamane Sangaré, le « Gardien du Temple » comme on aime bien l'appeler au Front populaire ivoirien (Fpi), sera inhumé ce samedi 1er décembre 2018, au cimetière de Williamsville.

Avant l'ultime séparation, l'un de ses compagnons de cellule à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (Maca), Hamed Bakayoko, a tenu à lui rendre un hommage.

« Adieu, grand frère Sang, mon compagnon de cellule. Très peu de gens savent que nos chemins se sont croisés en 1994, lorsque nous nous sommes retrouvés à la Maca pour "délit de presse" et que nous avons utilisé alternativement le même matelas de fortune.

J'ai encore le souvenir de nos longues soirées de discussions et de débats contradictoires, qui mettaient en exergue nos divergences politiques, sans altérer nos relations, en compagnie de Paul Arnaud et de Me Amon Richard, pour ne citer que ceux-là.

Tu défendais toujours tes principes et tes opinions auxquels tu restais fidèle. Au moment où tu quittes ce monde, je prie le Tout-Puissant que la terre te soit légère et qu'Il apporte consolation à ta famille et à tes proches. ADIEU, GRAND FRÈRE SANG », écrit le ministre Hamed Bakayoko.

Il faut noter qu'après la levée du corps de 8h à 9h à Ivosep, une escale est prévue au domicile du défunt à la Riviera 3. Une procession partira de la place des martyrs jusqu'au cimetière de Williamsville pour l'ultime séparation.