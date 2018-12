Cote d'Ivoire: Mode au féminin - Bientôt un festival de foulards et de bijoux à Abidjan

Un festival de foulards et de bijoux aura lieu du 14 au 15 décembre 2018, à la bibliothèque nationale d'Abidjan-Plateau.

C'est une initiative de Massal Touré (styliste-modéliste) pour valoriser deux accessoires de beauté chez la femme.

Le lancement officiel de cet événement a eu lieu le 27 novembre 2018, à la Bibliothèque nationale, d'Abidjan-Plateau autour du thème: « La femme, perles et foulards ».

« L'objectif de ce festival est de rendre un hommage aux amoureuses du foulard et fédérer tous les professionnels de ce métier », a expliqué Touré Salimata dit Massal Touré, promotrice dudit festival.

Pour cette première édition, l'on aura un concours de foulards et des panels sur le port du foulard et des bijoux. Deux pays sont invités à ce rendez-vous, à savoir le Sénégal et Mali.

Marraine de cette cérémonie, Désirée Djomand, présidente du conseil d'administration de la Plateforme mondiale des femmes entreprenantes (Plamfe) et d'Africa femmes initiatives positives (Afip), a salué cette initiative.

« Je suis fière de toi, Massal, parce qu'avec très peu de moyens, la foi et ta grande motivation tu es arrivée à attirer des partenaires. C'est ce que nous avons décidé de faire. A la Plamfe, nous encourageons les femmes à entreprendre et nous prônons aussi la solidarité entre elles », a-t-elle dit.

Selon Mme Djomand, les femmes doivent apprendre à reconnaître le mérite de leurs amies, féliciter celles qui réussissent et s'approcher pour demander leur secret. « Si nous continuons de nous critiquer et à jeter l'opprobre sur les autres, nous finirons par avoir l'ulcère qui nous tuera », a-t-elle ironisé.

Pour Djélica Yéo, présidente de la Plateforme des femmes entreprenantes et dynamiques, « les femmes sont battantes et dynamiques dans tous les secteurs d'activités. Elles partent parfois de rien pour devenir quelqu'un ». C'est à juste titre qu'elle a invité les femmes à croire en elle, à se soutenir et à être solidaires.

De tradition ancienne, le foulard est un accessoire utilisé comme un moyen pour mettre en valeur la beauté de la femme. Suivant la manière de le nouer ou la matière du tissu (coton ou soie), le port du foulard est tout un langage que seuls les initiés peuvent décrypter, tout comme les bijoux.