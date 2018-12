Afrique Centrale: Afrimma 2018 - Fally Ipupa se hisse au sommet de la musique d'Afrique centrale

Consacré meilleur artiste masculin de la sous-région, le musicien a créé la surprise, le 25 novembre, à Accra, au Ghana, lors de la cérémonie des remises de prix de l'événement de haut standing, en remportant le prix de « Best male artist in central Africa ».

L'artsite originaire de la République démocratique du Congo (RDC), de son vrai nom Fally Ipupa Nsimba, a confirmé la richesse et la diversité de son talent.

De nombreux artistes musiciens africains ou d'origine africaine, chacun ou chacune dans sa catégorie, ont fait le déplacement de la capitale ghanéenne espérant recevoir une récompense de leur travail durant l'année 2018.

Comme il le dit souvent en lingala : « Ko yeba mossala, esala mwa elengi moko boyé », autrement dit maîtriser son travail procure un certain bonheur, le patron du label FVicteam savoure bel et bien les bienfaits de son art ou encore de sa musique.

Dans cette catégorie, ils étaient huit titans de la musique sous-régionale, à savoir le Tchadien Afrotonix, les Congolais de Kinshasa Belamy Paluku, le phénoménal Maitre Gims et son frère cadet Dadju, Fally Ipupa ainsi que le jeune protégé de l'écurie Bomayé Musik, Gaz Mawete. Étaient aussi dans la course les Camerounais Locko et Magasco.

La meilleure artiste d'Afrique centrale est la Camerounaise Daphné avec son titre "Jusqu'à la gare". Fally Ipupa est le meilleur artiste masculin de l'Afrique centrale grâce à son featuring "Mannequin" avec Keblack et Naza. La meilleure artiste féminin d'Afrique de l'est et la révélation de l'année est l'Éthiopienne Betty G avec la chanson "Mengedegna".

Elle a aussi gagné le prix de meilleur album de l'année avec "Wegega" tandis que l'Ougandais Bébé Cool, qui a chanté "Freedom", est le vainqueur du prix de meilleur artiste masculin d'Afrique de l'est.

La catégorie meilleure artiste féminine d'Afrique du nord a été remportée par la chanson "Bye Bye" qui est un featuring entre Lyna Mahyem et Medi Meys de l'Algérie. Les meilleurs artistes masculins et féminins d'Afrique du nord puis de la partie sud de l'Afrique, ainsi de l'Afrique de l'ouest sont respectivement le Marocain Hamza El Fadly, la Sud-Africaine Shekhinah avec la chanson "Please Mr", son compatriote Nasty C ; les Nigérians Tiwa Savage et Davido.

L'artiste de l'année est le Nigérian Davido au moment où la meilleure vidéo est celle de Sesan. Le prix de la meilleure chanson africaine a été décerné à Guilty Beatz, Mr Eazi, Patapaa et Papy Kojo (Nigeria-Ghana) pour la chanson "Akwaaba". Le meilleur groupe contemporain africain est, selon l'Afrimma 2018, Kidi du Ghana. Dj Afrotronix du Tchad est le meilleur Dj pour le son "Oyo ". Le groupe togolais Toofan s'est démarqué dans la catégorie meilleur duo, grâce à la chanson " Money". Le Congo Brazzaville, le Rwanda, la République centrafricaine, l'Angola et le Gabon n'ont rien décroché à part la prestation de certains de leurs artistes pendant l'événement.

Né le 14 décembre 1977 à Kinshasa, Dicap la merveille, El Mara, 3x Hustler, El Rey Mago ou encore El Professor est un chanteur, danseur, auteur-compositeur-interprète et producteur. Il venait de mettre sur le marché de disque, précisément le 2 novembre, un nouvel album intitulé "Control". Traduit de l'anglais All Africa Music Awards, l'Afrimma est un spectacle annuel. Il a été créé par le comité internatonnal Afrima, en collaboration avec l'Union africaine pour récompenser et célébrer les œuvres musicales, les talents et la créativité du continent africain tout en faisant la promotion du patrimoine culturel africain. La première édition a eu lieu le 27 décembre 2014. Pour cette année, plus de huit mille candidatures ont été soumises.