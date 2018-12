Ile Maurice: Bashir Jahangeer - «La centrale de Fort-George, un fardeau de Rs 8 Mds pour la population»

interview

Le backbencher n'a jamais caché son opposition au projet de centrale combinée diesel-gaz. Il explique ses craintes sur le retour sur investissement ainsi que l'aspect environnemental et donne son point de vue sur ce qu'il faudrait plutôt faire.

Vous êtes un des membres du gouvernement qui s'opposent à la construction de la centrale de Fort-George. Ivan Collendavelloo vient d'annoncer que le projet ira de l'avant. Votre avis?

Je réponds en tant que technocrate, pas comme politicien. Un rapport de la Banque mondiale de 2014 préconisait la construction d'une centrale combinée gaz-diesel à Fort-George, si jamais le projet de quatre turbines de 15 MW à St-Louis n'allait pas de l'avant. Ce projet a été réalisé.

De plus, il y avait une crainte que la demande dépasse la production, mais le pic enregistré jusqu'ici est de 468 MW alors que la capacité de production est de 515 MW. Même avec la mise en service du Metro Express, il y aura une augmentation de 10 MW qui ne dépassera pas la production.

Il ne faut pas non plus oublier qu'il y a des parcs photovoltaïques et un parc éolien en construction. D'ailleurs, je ne comprends pas pour quelle raison on parle d'écologie alors que la centrale de Fort-George utilisera du diesel qui est plus polluant que le charbon. De plus, le diesel coûte Rs 12 par kWh alors que le charbon est à Rs 3,40 le KWh.

Mais ce sera aussi une centrale à gaz...

Le retour sur investissement est possible si on l'utilise comme une centrale combinée tout de suite, mais le ministre Ivan Collendavelloo a dit que ce ne sera le cas que dans cinq ans. Donc, elle roulera au diesel.

Qui va payer ? Vous savez qu'Alteo a une centrale de deux fois 37 MW roulant au charbon et à la bagasse ? Il est fort probable que le CEB ne renouvellera pas son contrat pour lui fournir de l'électricité. Elle sera probablement démantelée et vendue.

Au Parlement, vous aviez également réclamé au ministre d'éliminer la firme Metka de la liste des soumissionnaires. Finalement, elle a été choisie pour ce projet. Comment vous le prenez ?

Je ne suis pas le seul parlementaire à avois émis des doutes publiquement sur ce projet et sur ce constructeur.

Il y a eu Paul Bérenger, Xavier-Luc Duval, Osman Mahomed notamment. Il n'y a pas urgence. Pour quelle raison se précipite-t-on ? Ce serait un fardeau de Rs 8 milliards pour la population.

D'ailleurs, elle fonctionnera avec du diesel dont le prix n'arrête pas d'osciller. Il y aura probablement une hausse du tarif pour tout rembourser.

Je pense que ce serait mieux de renégocier avec Alteo qui veut investir son propre argent dans l'électricité que d'injecter Rs 8 milliards des contribuables dans une nouvelle centrale. Ce sera aussi une façon d'aider les petits planteurs de canne.

Que pense le Premier ministre de vos idées?

Je connais mon leader. Il croit dans des projets qui reflètent du bon sens. Il saura faire la différence comme il le fait souvent. À mon avis, une centrale combinée à Fort-George n'a rien du bon sens.