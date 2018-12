Ile Maurice: Mahen Jhugroo - «Le Premier ministre a pour mission de changer la vie des Mauriciens»

«Nou sort dan MSM, nou sort dan gouvernman Pravind Jugnauth. Nou pa blagué... » D'ailleurs, souligne le ministre du Logement et des terres, le Premier ministre a une mission, celle de changer la vie des Mauriciens. Les habitants de la nouvelle cité Longères Tôle, à Baie-du-Tombeau, peuvent en témoigner, déclare Mahen Jhugroo.

Il y a effectué une visite des lieux, ce vendredi 30 novembre, accompagné des ministres Alain Wong et Soodesh Callichurn et le Parliamentary Private Secretary Sharvanand Ramkaun. «Nou'nn fer sa site visit-la pou montré lil Moris ki gouvernman Pravind Jugnauth means business», clame le ministre du Logement et des terres.

De rappeler que pendant plus de 22 ans, les habitants de cité Longères Tôle «inn pass boukou mizer». Mais «contrairement au précédent gouvernement», celui de Pravind Jugnauth a tenu à leur offrir de meilleures conditions de vie.

En attendant la construction des nouvelles maisons à l'intention de 150 familles, des «shelters» temporaires ont été érigés. Ce projet se fait en deux phases. La première, qui concerne 96 familles, prendra fin en janvier 2020. Et la seconde, en 2021.

«Nou pa nek kozé»

Mahen Jhugroo n'est pas peu fier que les 96 premières familles bénéficiaires ont chacune «des toilettes individuelles, une salle de bains individuelle, de l'électricité». Et lancer : «Je félicite ces gens qui pourront célébrer Noël et le Nouvel an dans des conditions humaines.»

Les nouvelles maisons qui seront construites, indique le ministre du Logement et des terres, auront chacune une superficie de 69 mètres carrés. «Pa bwat zalimat sa !» Elles comprendront un salon, une salle à manger, une cuisine, une chambre et à l'étage une terrace ouverte et deux chambres à coucher. Ce relogement vient avec «un accompagnement social». Mahen Jhugroo cite, pêle-mêle, un Day care centre, un jardin d'enfants, un centre de loisirs.

Pour lui, cela «montre que nous sommes sérieux, nou pa nek kozé. Nou gouvernman pé met tou so zéfor ek lénerzi pou dimounn au bas de l'échelle». Il félicite, dans la foulée, ces «jeunes» que sont Soodesh Callichurn, Sharvanand Ramkaun et Sanjeev Teeluckdharry, qui ont fait leur entrée en politique. «Les députés de ce gouvernement travaillent pour leurs mandants et pour toute l'île Maurice.»