Congo-Kinshasa: Antoine Gizenga forever - La Fondation Wajenzi décerne un certificat de mérite au Docteur Léon Mubiala

Fidèle à ses statuts, la Fondation Wajenzi n'a pas tardé à matérialiser l'une de ses promesses. Celle de reconnaitre publiquement les mérites de tout congolais qui se démarque dans un domaine quelconque, au nom du Patriarche Antoine Gizenga Fundji.

Décidée d'apporter le changement, en prêchant le bon exemple, en vue de réveiller en l'homme Congolais les capacités de se démarquer et d'offrir le meilleur de lui-même à son pays ainsi qu'à ses proches, la Fondation Wajenzi qui est une initiative des fils biologiques du Patriarche, a décerné un prix à un digne fils du pays. Il s'agit du "Certificat de Mérite en Action Sociale" attribué au Docteur Léon Mubiala, acteur en santé publique, et engagé dans la prise en charge gratuite de ses concitoyens des années durant. C'était ce vendredi 30 novembre 2018, à la salle de conférences de la Paroisse Notre Dame de Fatima, sous les coups de 12 heures.

"Bâtir une société idéale où les uns s'inspirent et reproduisent les bonnes actions des autres est la raison d'être de ce prix. L'action sociale étant le premier combat de notre père", a lâché Dorothée Gizenga, fille aînée du Patriarche. Cette médaille, poursuit-elle, est le tout premier que notre structure confie à une personne depuis sa création. "Sans être membre effectif de notre organisation, ce digne fils de la République mène le même combat que nous et s'affirme en tant que tel. Il est la preuve que tout Congolais peut et est capable. Ses actions sociales lui ont valu le nom d'Esprit de Vie. Il a déjà implanté 4 cliniques, soigné 14.900 malades depuis ses débuts, traité 1736 élèves et professeurs et enseignants en cette année". Toutefois, ce prix n'est aucunement égal aux deux prix Gizenga annoncés précédemment, lors du lancement de la Fondation. Ceux-là s'octroient par la voie de lutte, c'est-à-dire, un concours est ouvert pour le dépôt des candidatures. Après examen du jury, deux personnes seulement seront sélectionnées et mériteront le prix.

Pour l'une des initiatrices du projet, en reconnaissant les mérites de cette élite, précise-t-elle, la Fondation des Fils Gizenga n'a pas violé les règles préétablies par ses fondateurs. Au contraire, elle s'aligne simplement sur le respect de ses valeurs primitives. Ce, en vue de ne pas pêcher contre sa parole donnée. Car, un mot vaut toute une notoriété. Mieux vaut se taire pour garder sa dignité plutôt que promettre la lune et les étoiles sans le réaliser. Puisque la dignité ne s'achète pas.

Satisfecit

Le Docteur Léon Mubiala, quant à lui, n'a eu qu'une seule attitude, celle de remerciement à l'endroit de Wajenzi pour le fait de reconnaître et de porter haut ses réalisations. Etant jusqu'ici dans l'ombre, l'hôte des actions sociales a déclaré, à chaud, que " l'homme ne récoltera que ce qu'il a semé. Personne ne peut aller moissonner là où il n'a rien planté. C'est pourquoi, j'exhorte le public de toujours faire du bien. Car, le bien fait n'est jamais perdu. Que tout homme de bon cœur célèbre avec moi et retienne cette date comme l'une des plus grandes de ma vie. Un grand merci à Dieu Tout- Puissant, créateur du ciel et de la terre".

Il y a lieu de noter que Dr Mubiala est également candidat à la députation provinciale dans la circonscription de Kimbanseke. A cet effet, Dorothée Gizenga, revenant sur ses mots, a invité la population congolaise, particulièrement les habitants de Kimbanseke, à voter massivement pour ce Docteur qui, avec sa femme, elle aussi médecin, luttent pour porter haut l'étendard du pays, comme l'ont fait Lumumba, Mzee Kabila et Patriarche Gizenga. "On juge les hommes en raison de ce qu'ils ont déjà fait et pourront encore faire en responsable".