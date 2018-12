Sénégal: L'incubateur de l'UGB, un hub pour l'émergence d'un domaine industriel et technologique intégré (directrice)

Saint-Louis — Les activités de l'incubateur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis ont été lancées vendredi, dans la perspective d'un hub des initiatives entrepreneuriales et d'innovation de la zone nord, lequel devrait contribuer "à l'émergence d'un domaine industriel et technologique intégré", a constaté l'APS.

Selon la directrice de l'incubateur scientifique, de l'insertion, de la prospective et des services à la communauté, Fatou Kamara, des "activités de sensibilisation des étudiants et de la communauté seront menées, afin de promouvoir la culture et la pratique de l'entreprenariat".

"L'incubateur permettra de renforcer l'écosystème entreprenariat, de favoriser l'émergence et l'encadrement de projets d'entreprenariat, mais aussi de valoriser les résultats de la recherche pour répondre aux besoins du marché", a-t-elle fait remarquer.

Mme Kamara a relevé qu'il s'agira de mobiliser l'ensemble des ressources de l'écosystème de la zone nord autour des porteurs de projets afin d'obtenir "30 projets incubateurs par an".

Elle a noté que de 2016 à 2018, "3000 étudiants ont été formés en entreprenariat/emploi", de même 40 formateurs "ont pu bénéficier de renforcement de capacités".

Le professeur Saliou Diouf, directeur de l'UFR SET, le représentant du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, professeur Olivier Sagna et Cornelia Seck, responsable régional de la GTZ (coopération allemande), ont tous salué la mise en place de cet incubateur destiné à "mettre en adéquation la formation et l'emploi".

L'objectif étant de permettre aux étudiants formés d'être des entrepreneurs et créateurs d'emplois et de richesses, pour le développement économique du pays.