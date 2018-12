Sénégal: Atelier national de validation du diagnostic du secteur de l'économie sociale solidaire, lundi

Mbour — La ministre de l'Economie solidaire et de la Microfinance, Aminata Angélique Manga, préside lundi, à partir de 8 heures, à Saly-Portudal (Mbour, ouest), le démarrage des travaux d'un atelier national de diagnostic du secteur de l'économie sociale solidaire, annonce un communiqué reçu jeudi à l'APS.

Cet atelier regroupera, durant deux jours, plusieurs intervenants du secteur et autres acteurs territoriaux des régions de Dakar et Thiès, précise le communiqué.

A cette occasion, ils sont appelés à réfléchir sur plusieurs thématiques et à proposer des orientations pour une Stratégie nationale de développement de l'économie sociale solidaire.

La tenue de ces ateliers décentralisés se justifie par la volonté d'inclure les parties prenantes, en vue d'obtenir une Lettre de politique sectoriel de développement de l'économie sociale solidaire (LPSD/ESS), un document "réaliste et réalisable" devant mettre l'accent sur les priorités partagées afin de faciliter son appropriation.

"Si le secteur de la microfinance est bien pris en charge et consolidé et a d'ailleurs atteint des résultats significatifs, il n'en est pas de même pour celui de l'économie sociale et solidaire qui ne fait pas l'objet d'un cadre organisé, structuré et institutionnalisé", a-t-on souligné dans le texte.

Aussi est-il "urgent et nécessaire" d'élaborer une Stratégie nationale de développement du secteur de l'économie sociale et solidaire, afin d'unifier et d'amplifier son potentiel de développement, selon le communiqué, "mais surtout de compléter et d'organiser l'impact de la croissance sur le bien-être des populations".