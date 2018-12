Congo-Brazzaville: Thierry Vincent - « Nous sommes maintenant prêts à en découdre avec nos adversaires »

interview

Le sélectionneur des Diables rouges a assuré que son équipe est prête à affronter ses adversaires et compte pour cela sur le soutien de l'ensemble du public congolais pour l'aider à sortir des moments difficiles.

Vous venez de rendre publique la liste des Diables rouges, qu'a t-elle de particulier ?

La liste est toujours à vint et une joueuses. Il faudra la réduire à dix-huit à l'issue de la réunion technique qui aura lieu samedi. Ce n'était pas facile de retenir les vingt et une parmi les vingt-six.

Mais je dirai que c'est tant mieux, parce que cela veut dire que toutes les filles avaient l'envie de participer à la CAN à Brazzaville.

Cela a été des choix assez douloureux pour nous et pour elles aussi puisqu'on élimine des filles qui travaillaient avec nous depuis quatre mois et demi.

Quelles sont vos ambitions dans cette CAN ?

Je ne suis pas devin. Nous allons tout faire pour faire bonne figure. On s'est mis dans l'optique du travail des résultats.

Maintenant, on va voir le samedi les dix-huit qui vont sortir et les seize qui joueront le premier match contre le Maroc.

En tout cas, nous avons travaillé et nous sommes prêts. Il nous tarde maintenant d'en découdre avec nos adversaires.

Avez-vous l'idée de votre sept majeur...

Je n'ai pas de sept majeur. Selon l'adversaire, il défend comment il attaque. Comment nous devons défendre et attaquer ?

Je pense qu'on aura pas de sept majeur. A chaque match, ça peut être deux ou trois changements. Même avec Abo sports à Abidjan, on a pas démarré un match avec le même sept.

Avez-vous la parfaite maîtrise de vos adversaires ?

Le Maroc est une équipe qui vient de se construire dont on ne sait pas grand chose. La Guinée a récupéré des binationales de grande qualité dont une que j'entraînais à Toulon qui est une excellente joueuse.

La RDC ne sera pas la même du tournoi international du mois de juillet. Elle a une très belle équipe avec les binationales qui jouent en première division en France.

L'Angola reste l'Angola. Après, on verra contre qui on croisera la route en quart de finale, en demi-finale et en finale j'espère.

Quel est le message que le sélectionneur adresse au public congolais ?

Je le dis depuis que je suis arrivé. Je sais que dans votre devise, il y a unité. Il va falloir que tout le peuple congolais soit derrière nous, surtout quand ça n'ira pas parce que quand ça va, c'est plus facile.

On a besoin de lui mais si ça va, on peut s'en sortir mais quand on est en difficulté, on aura besoin qu'il nous soutienne.

Il ne faut pas qu'il nous enfonce un peu plus. Je leur demande à tous de venir, d'être présent, de nous encourager, de crier, de soutenir l'unité du peuple congolais.