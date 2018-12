Maroc: "Le prix Tamayuz" revient à Majida Chahid, une femme qui vient du Maroc profond

C'était prévisible. Majida Chahid vient d'être distinguée, mercredi soir à Rabat, en obtenant le « Prix Tamayuz pour la femme marocaine » de cette année. Cette battante qui vient de l'arrière-pays, en l'occurrence la province de Zagora, ne cesse d'attirer l'attention par son action sociale en faveur des femmes, depuis un peu plus de vingt ans déjà.

Et c'est le chef du gouvernement, Saad Eddine El Otmani, qui lui a remis le prix, lors d'une cérémonie officielle. Ce prix lui a été décerné ex aequo avec l'actrice associative Naima Senhadji, qui milite pour la scolarisation des filles dans le monde rural.

Cette distinction récompense un long parcours, au cours duquel Majida Chahid a pu construire, bon an mal an, une expérience pilote au point qu'elle sert d'exemple pour les femmes de sa province, mais aussi pour toutes les femmes aspirant à s'investir dans le secteur associatif.

« Je suis émue par cette distinction qui est une reconnaissance des efforts déployés par plusieurs femmes de ma région, que ce soit à Beni Zoli ou dans toute la province », confie-t-elle à Libé. Et d'ajouter: «Je dédie cette distinction à ma défunte mère qui nous avait inculqués très tôt les valeurs de liberté et d'égalité sans distinction entre les genres».

A Zagora, son champ d'action et de lutte, Majida Chahid est une icône, sans outil de marketing, ni moyens de médiatisation, et en dépit également de certaines traditions obsolètes. Aux urnes, elle est élue sans problème; même en dehors de son fief, l'oasis de Beni Zoli, elle est acclamée et proclamée comme porte-voix de toutes les femmes.

D'une grande modestie, elle défend pourtant ses convictions en prônant l'égalité et l'équité entre femmes et hommes. Elle est pour l'idée d'une masculinité positive à travers laquelle, hommes et femmes défendent ensemble, main dans la main, les principes de citoyenneté.

Pour Abdellatif Kacem, responsable du RAZDED, réseau associatif de Zagora pour la démocratie et la citoyenneté, Majida Chahid est une femme leader au sens vrai du terme, car elle ne lésine pas sur les moyens pour mener des actions nobles en faveur de la société.