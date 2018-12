Algérie: Séminaire international sur les miracles scientifiques dans le Coran et la Sunna

Laghouat — Les miracles scientifiques dans le Coran et la Sunna, constituent le thème d'un séminaire international prévu les 2 et 3 décembre prochains à Laghouat sur initiative du Centre de recherches en sciences islamiques et civilisations.

La rencontre, qui verra la participation de chercheurs de différentes universités du pays et de pays étrangers (Palestine, Tunisie, Grande Bretagne et autres) et des hommes de culte, vise à créer un espace de débat sur les recherches scientifiques traitant des miracles dans le Coran confirmés par diverses découvertes et avancées scientifiques de l'ère contemporaine, selon les organisateurs.

Parmi les thèmes de communications projetées, "les découvertes scientifiques et leur compatibilité avec le Coran et la Sunna", "le miracle scientifique et l'exégèse moderne", "l'exégèse du Coran de notions abstraites et les découvertes scientifiques modernes", "les questions de miracles scientifiques", "l'aspect temporel et spatial entre la Science et le Coran" et "les contributions des orientalistes sur les questions de miracles scientifiques dans le Coran".

Le Centre de recherches en sciences islamiques et civilisations de Laghouat a arrêté un programme annuel (2018-2019) de séminaires nationaux et internationaux consacrés à des thèmes afférents à la religion et la société, sous des angles divers.