Algérie: Gouvernement\walis - Détermination à consacrer la gestion décentralisée

Les ministres prenant part à la réunion Gouvernement-walis ont accueilli favorablement l'option de la gestion décentralisée qui devrait être consacrée à la faveur de l'amendement de la loi sur les collectivités locales, mettant en avant la disposition de leurs secteurs à concrétiser ce modèle de gestion.

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane a estimé qu'il était désormais "nécessaire de libérer davantage les énergies et les initiatives au niveau local, partant du fait que les walis et les élus sont les traducteurs réels des politiques de l'Etat".

"Il est du devoir de l'administration centrale de déléguer localement toute mesure susceptible d'alléger la charge sur le citoyen et de traiter les affaires économiques et sociales sur le plan local rapidement et avec flexibilité", a estimé le ministre.

M. Zaalane a exhorté les responsables locaux à encourager les opérateurs privés à investir dans les projets locaux relatifs au transport.

Il a plaidé également pour l'adoption des principes de gouvernance et de démocratie participative et la consultation des citoyens et des représentants de la société civile pour fixer les priorités du développement local et élaborer, mettre en œuvre et évaluer ses politiques.

Pour sa part, le ministre des Ressources en eau, Hocine Nessib, a indiqué que son département ministériel était sur le point de concrétiser un modèle spécifique dans la gestion qui va au delà de l'organisation administrative du territoire pour englober des missions décentralisées sur le terrain à travers l'utilisation du bien public de l'eau, proposant de laisser l'administration centrale se charger de sa mission principale, celle de garantir la pérennité des ressources en eau dans le pays.

M. Necib a exprimé le soutien de son département ministériel à la proposition de la décentralisation de l'ensemble des études relatives aux demandes d'investissement dans le secteur qui seront tranchés, a-t-il ajouté, au niveau des walis et de transférer toutes les opérations à caractère locale vers les programmes décentralisés.

Les Collectivités locales décentralisées qui seront chargées de nouvelles diverses missions bénéficieront de l'appui nécessaire de la part de son département, a-t-il promis affirmant que l'objectif de parvenir à "des Collectivités territoriales résilientes, innovantes et entreprenantes", thème de la rencontre Gouvernement-walis pour cette année, est un objectif à notre portée et réalisable vu nos capacités territoriales".

De son côté, la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatima-Zohra Zerouati a mis en avant le rôle des Collectivités locales pour faire face aux défis imposés par les changements climatiques et la consécration du principe de partage, se félicitant de l'orientation des wilayas vers l'amélioration de la gestion intégrée des déchets.

Pour sa part, le ministre des Finances, Abderrahmane Raouia a estimé dans son intervention que "la décentralisation est devenue aujourd'hui une option incontournable", citant, dans ce cadre, l'adaptation de la nomenclature des investissements publics en vue de permettre aux Collectivités locales d'adapter les programmes d'investissement public.

"34 clauses relatives aux services publics de base ont été amendées pour transférer son système de gestion centralisé à un système décentralisé", a fait savoir le ministre.

Se félicitant du choix du thème de la décentralisation dans la gestion pour la réunion Gouvernement-walis, le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni a exprimé son souhait de voir la décentralisation se concrétiser sur le terrain.

Il a affirmé que "vu leur proximité des citoyens, les Collectivités locales sont aptes à créer une dynamique au niveau local à travers la rationalisation de la consommation de l'énergie et la généralisation de l'utilisation des énergies renouvelables.