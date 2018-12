Tunisie: Pessimisme dans l'évaluation des réalisations

Le ministre du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale, Zied Ladhari, a reproché aux députés leur pessimisme dans l'évaluation des réalisations accomplies dans les régions, notamment intérieures, s'étonnant de leur «déni de tous les programmes et projets accomplis», les appelant à visiter ces régions et à s'entretenir avec les citoyens pour prendre connaissance des différentes réalisations.

Il a passé en revue les principaux investissements consacrés au renforcement du développement dans les régions. Des crédits de l'ordre de 1.400 milliards (période post-révolution) ont été décaissés dans le cadre du programme régional du développement, ce qui a permis d'approvisionner 98.000 familles en eau potable, de rénover 76.000 logements, d'aménager 4321 km de pistes et routes, d'électrifier 7.752 zones et de faire bénéficier 23.000 familles de l'électricité.

Le même programme a permis de subventionner 98.000 projets et de former 18.000 jeunes, outre la création de plusieurs postes d'emploi.

Par ailleurs, 8.000 emplois ont été créés dans le cadre du programme du développement intégré, en plus de la création de 511 hectares (ha) de périmètres irrigués, l'aménagement de 754 km de pistes et routes et l'approvisionnement en eau potable de 5.800 familles moyennant une enveloppe de 436 milliards sur un total de 500 milliards consacrés au programme.

Concernant les investissements privés réalisés dans les régions, le total de l'investissement extérieur réalisé, au cours des dix derniers mois de l'année en cours, a atteint 33 MD à Béja, 35 MD à Gabès, 5 MD à Kairouan, 4 MD à Gafsa et 950 MD au plan national. Et le ministre de poursuivre que le volume des investissements ayant bénéficié des avantages du développement régional ont doublé pour atteindre 377 MD au cours des premiers mois de 2018, générant 616 emplois contre 159 MD (53.086 emplois).

Répondant aux interrogations des députés axées notamment sur le développement régional, Ladhari a affirmé que le département élabore actuellement le prochain plan quinquennal de développement (2021-2025) et passé en revue le taux d'avancement du plan actuel (2016-2020) dans plusieurs régions, notamment ceux situés entre 30 et 61%.