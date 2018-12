Mauritanie: Le Président de la République inaugure le projet du réseau d'assainissement de Nouakchott

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz a inauguré, vendredi matin à Nouakchott, le projet du réseau d'assainissement de la ville de Nouakchott, qui a pour objectif l'aspiration des eaux de pluie dans les moughataas du Ksar, d'El Mina, de Sebkha, de Tevragh Zeina et de Teyarett.

Le Président de la République a dévoilé la plaque commémorative de cet important projet qui est inauguré dans le cadre des activités commémoratives du 58ème anniversaire de l'indépendance nationale.

Le Chef de l'Etat s'est enquis des données illustratives du projet et a reçu des explications sur ses composantes et sur les détails des installations achevées.

Il convient de noter que le projet du réseau d'aspiration des eaux de pluie, qui a été confié à la société chinoise CTE, et qui devrait être mis en œuvre dans un délai de 36 mois, comporte les travaux suivants:

- Le réseau de collecte des eaux stagnantes dans les basses terres et les principaux axes, couvre une superficie de plus de 15 km² et la longueur des canaux est de 31 km de béton armé ;

- Montage d' 11 km de tuyaux sous pression en fibre de verre compris entre 1100 et 1500 mm ;

- Réalisation de 4 stations de pompage au Ksar, à Tevragh-Zeina, à El Mina et au Sabkha.

Ce système permettra le pompage d'une quantité totale de 225 000 m3 par jour, permettant l'absorption de précipitations de 50 mm en moins de 5 heures.

Le coût total de ce projet s'élève à 280 millions de Yuan chinois, soit environ 15 milliards d'Ouguiyas obtenus dans le cadre de la coopération bilatérale avec la République populaire de Chine.

Prenant la parole à cette occasion, le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, M. Isselmou Ould Sidi El Moctar a indiqué que le secteur de l'eau et de l'assainissement bénéficie d'une grande attention de la part de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, et cela a permis de doubler l'accès des citoyens aux services d'eau potable et de l'assainissement.

"Cette attention particulière a permis à la ville de Nouakchott d'être sauvée de la situation catastrophique qu'elle avait connue en 2013 à cause des inondations et des étangs d'eau. Dans ce contexte, et en concrétisation des orientations du Président de la République, des mesures urgentes ont été prises pour permettre le remplissage des étangs et l'aspiration de l'eau par des citernes et des tuyaux", a précisé le ministre.

Il a expliqué que les solutions radicales à cette situation permettaient la mise en place d'un réseau d'assainissement dans la ville de Nouakchott, ce qui donnait des résultats positifs aidant les citoyens à revenir à leurs maisons après des années d'abandon, comme dans le quartier de SOCOGIM et des quartiers à Tevragh-Zeina et Sebkha.

Il a ajouté que le gouvernement avait élaboré plusieurs stratégies et lancé des programmes et des projets de développement qui constituaient un véritable levier de développement et d'élévation du pays au rang des pays développés.

Pour sa part, l'ambassadeur de Chine dans notre pays SEM Zhang Jianguo, a mis en exergue l'importance de ce projet qui va contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des populations bénéficiaires.

Il a, en outre, apprécié l'amitié mauritano-chinoise, qui a vécu jusqu'à présent 50 ans, précisant que quels que soient les aléas internationaux, les deux pays restent toujours bons amis, unis pour le meilleur et pour le pire, bons frères de solidarité profonde et bons partenaires de coopération réciproquement avantageuse.

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de mission à la Présidence de la République, du ministre secrétaire général de la Présidence de la République, des membres du gouvernement et du corps diplomatique accrédité dans notre pays.