Afrique: Le président de la Confédération helvétique pour un renforcement de la coopération entre l'Europe et l'Afrique

Dakar — Le président de la Confédération helvétique appelle au renforcement de la coopération entre l'Europe et l'Afrique afin de "relever ensemble" les défis et saisir "les opportunités dans les domaines politiques, économiques et culturels".

"Le monde doit aujourd'hui affronter des défis que nous ne pourrons relever qu'ensemble. L'Europe et l'Afrique, notamment, ont tout intérêt à saisir les opportunités dans les domaines politiques, économiques et culturels et à renforcer leur coopération au niveau international", a déclaré Alain Berset à "Reflets Suisse-Afrique", un magazine d'information trismestriel sur les relations Suisse-Afrique.

Selon lui, "il est essentiel que les pays africains déterminés à se réformer poursuivent leurs efforts, et il est important que l'Europe en prenne acte et les apprécie à leur juste mesure".

"À cet égard, ajoute t-il, la Suisse et ses entreprises, notamment celles qui sont actives dans certains secteurs clefs comme les technologies vertes, peuvent les accompagner sur la voie du développement durable".

La Suisse est, selon lui, "en train d'initier toute une série d'accords de suppression de la double-imposition avec plusieurs pays africains, ainsi que certains accords de Protection et de Promotion de l'Investissement".

"Enfin, note t-il, les accords aériens figurent également en priorité dans cet arsenal d'accords sectoriels qui sont déterminants dans l'établissement de bonnes conditions-cadres offertes aux acteurs économiques suisses en Afrique".

Alain Berset dont le mandat de 12 mois à la tête de Confédération tire à sa fin, soutient que "du point de vue de la politique étrangère suisse, les relations avec l'Afrique ont sans conteste constitué un point fort de cette année présidentielle".

Il a rappelé son voyage au Kenya, les visites des présidents du Mozambique et du Bénin, ses entretiens avec des chefs d'État ou de gouvernement africains en marge de rencontres internationales (ONU, Francophonie, World Investment Forum, World Economic Forum).

"Je suis convaincu que nous avons réussi au cours des derniers mois à resserrer encore davantage les liens qui unissent traditionnellement la Suisse et de nombreux pays d'Afrique", a-t-il dit dans l'entretien à paraitre à partir de lundi sur le site du magazine.

Selon lui, "la Suisse juge essentiels ces rapprochements. L'Afrique se transforme, et même si certaines difficultés subsistent, l'Europe prend de plus en plus conscience des opportunités que représente le continent africain".

"Pour la Suisse, affirme t-il, la promotion du multilatéralisme et le renforcement du système onusien constituent les meilleurs moyens de relever les défis mondiaux".

"La Suisse est du reste particulièrement active dans la politique de la paix et du développement, aussi bien dans le processus de paix au Mozambique que dans le cadre de stratégies de coopération, comme par exemple dans la Corne de l'Afrique", dit-il.

La Suisse "soutient les efforts engagés, en coopérant dans le domaine de l'entraide judiciaire, par exemple, en favorisant les échanges commerciaux, ou encore dans le cadre de la coopération au développement", ajoute Alain Berset.

"Les liens qui nous unissent sont divers, et les moyens d'approfondir encore davantage nos relations sont tout aussi nombreux", soutient-il.