Togo: Le PDP a allié sensibilisation et football à Agoe-Atiomé

Un gala de football couplé d'une grande journée de sensibilisation s'est déroulé ce Samedi 1er Décembre dans le canton d'Agoé-Atiome.

Une initiative du Parti Démocratique Panafricain qui à travers cette organisation a sensibilisé les militants et militantes du parti et par ricochet la vaillante population de cette localité.

Pour madame Jocelyne Sodji tête de liste PDP dans le grand Lomé et Clément Kagbara, candidat dans le Grand Lomé, il est impérieux que le PDP au soir du 20 Décembre 2018, obtienne les voix de la localité pour siéger au parlement.

Aussi, ont-ils exhorté les populations de la localité à voter utile, en faisant un vote sanction en faveur du parti.

Le gala de football proprement dit a opposé quatre équipes à savoir : Leader Fc, Pilier Fc, Fc Falla et Fc Open.

Le premier a opposé Leader Fc et Fc Open et s'est soldé par un score nul et vierge de zéro but partout. Le second match a mis aux prises Pilier Fc et Fc Falla et a vu la victoire de Fc Falla qui a battu son adversaire par 3-0.

Notons que chaque équipe a livré 3 matches.

A la grande finale, Open fc l'emporte 1-0 devant Fc Falla.

Pour terminer en beauté la journée, le public a assisté à un match d'exhibition de deux équipes féminines : Dynamic Fc et Futur stars. Au finish, Futur stars l'emporte aux tirs au but, score nul et vierge à la fin du temps réglémentaire.