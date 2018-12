Togo: Sokodé déjà debout !

Après l'échauffement Jeudi comme d'aucuns s'en sont plu de qualifier la première journée de la marche de trois jours prévue par la C14, et la pause observée hier Vendredi, ça marche à nouveau ce Samedi à Lomé et dans plusieurs villes du Togo.

Ceci pour les mêmes revendications, « les réformes constitutionnelles institutionnelles », « la révision du cadre électoral y compris le droit de vote des Togolais de la diaspora », « l'arrêt immédiat du processus électoral en cours », « la libération des manifestants et acteurs de la société civile arrêtés dans l'exercice de leur droit constitutionnel et la levée de l'Etat de siège de fait des villes de Mango, Bafilo, Tchamba, Kara et des quartiers de Lomé », « l'arrêt immédiat des rafles dans les quartiers de Lomé et sur toute l'étendue du territoire » et enfin, « le retour des réfugiés et des déplacés y compris le président national du PNP, Tikpi Atchadam ».

Ayant déjà démontré son envie pour les manifestations de rue, lors de la première journée de ces manifestations de la C14, des premières images montre un Sokodé debout et plus décidé que jamais à voir la libération des détenus politiques être effective, les réformes être faites avant que l'on ne parle finalement des élections.

Comme quoi, les populations de cette ville du Togo, du moins celles acquises à l'opposition, sont d'avis avec cette dernière que le processus électoral actuellement en cours doit être arrêté.