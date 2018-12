Cote d'Ivoire: Digitalisation de l'administration publique - Le Trésor facilite l'accès à ses services

Désormais, plus besoin de se déplacer dans une agence de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique (Dgtcp) pour bénéficier de certains services.

La plateforme Baobab, mise en service par la Dgtcp, permet aux clients d'exprimer leurs besoins, de faire le suivi et surtout de recueillir les réponses attendues. Cet outil important a été présenté le 29 novembre, à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire par Arthur Ahoussou, directeur général adjoint (Dga) du Trésor et de la comptabilité publique.

Baobab est un outil moderne et dynamique conçu pour une meilleure gestion de la relation client, selon Arthur Ahoussou. Ces avantages sont : la simplification des procédures d'accès à l'information ; la digitalisation des informations ; la réduction de l'asymétrie de l'information ; la contribution à l'amélioration de l'environnement des affaires ainsi que l'amélioration du taux de satisfaction des usagers clients de l'administration.

«Cette solution offre à l'usager client un outil interactif de traitement de ses préoccupations et de suivi en ligne de ses dossiers en toute transparence ; un accès en temps réel et en tout lieu aux informations du Trésor public ; un suivi en temps réel du traitement des dossiers ou paiements dans les services du Trésor public ; une possibilité d'exprimer en ligne ses préoccupations, plaintes et réclamations ; un dialogue en ligne en temps réel avec les services du Trésor public», a expliqué le Dga.

Accessible de partout via Internet à partir des tablettes et smartphones, Baobab comprend plusieurs fonctionnalités, notamment, une vue de l'ensemble des prestations du Trésor public à travers la page d'accueil ; un formulaire libre de saisie des préoccupations, des réclamations ou des demandes d'information ; un espace personnel fournisseur pour visualiser en un seul endroit le statut de tous ses paiements et ce, quel que soit le service du Trésor auquel les paiements sont assignés.

Dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance et de l'amélioration de l'environnement des affaires, le gouvernement s'est engagé dans un vaste programme de digitalisation des principaux services de l'Etat. Le Trésor et la comptabilité publique font partie des administrations dotées d'un écosystème numérique robuste.

La conférence qui a servi de prétexte à la présentation de Baobab a été organisée conjointement par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique.