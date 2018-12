Togo: Awa Nana Daboya a payé les ex-agents togolais d'Air Afrique

Le Médiateur de la République et alternativement présidente du Haut-Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l'Unité nationale (HCRRUN), Awa Nana Daboya, au nom de l'Etat togolais, et en exécution des arrêts n° 012/08 du 06 mars 2008 et n°29/08 du 4 septembre 2018 de la Cour d'appel de Lomé, a payé le mercredi 28 novembre 2018 les droits dus aux ex-Agents togolais de la compagnie Air Afrique en liquidation.

« Sur un montant de plus de 196 millions Francs Cfa de droits, intérêts et principal qui leurs sont dus, l'Etat togolais a débloqué 124 523 974 Francs Cfa qui leur ont été servis au titre des droits dus en principal en attendant le complément pour les dommages et intérêts », c'est ce que renseigne le site du HCRRUN.

Avant de procéder au paiement de ces droits, Mme Awa Nana Daboya, a eu une réunion d'explication avec ces ex-Agents de la Compagnie aérienne panafricaine afin de leur permettre d'être au même niveau d'information sur la procédure suivie qui a finalement conduit au paiement effectif de leurs droits, à ce jour.

Créée au début des années 1960, la Compagnie aérienne panafricaine a connu des périodes glorieuses jusqu'à la fin des années 1970 avant de connaitre des difficultés de gestion suite aux différents chocs pétroliers et la dévaluation du Franc CFA en 1994. Déclarée en faillite en février 2002, elle est mise en liquidation judiciaire en avril de la même année.